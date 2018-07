¿Cómo estará la economía en la segunda mitad de 2018? Puedes tener algo de optimismo

(CNN Español) – Ya comienza la segunda mitad de 2018 y en GloboEconomía quisimos hacer de “bola de cristal” para los meses que quedan del año: ¿cómo ven la situación analistas y expertos? La conclusión es que ciertamente aún podemos ser moderamente optimistas.

Scroll for more content...

¿Las razones? Si bien es cierto que la conocida circunstancia del “crecimiento global sincronizado” –que venimos disfrutando por un tiempo– ha visto recientes turbulencias, en general las grandes economías del mundo se mantienen con crecimientos aceptables y bancos centrales que continúan sus políticas "amigables" ante ese crecimiento. En cuanto a los mercados emergentes, aunque han tenido un primer semestre de impactos desfavorables, no parece que vayan a desbordarse.

Para realizar este ejercicio, me ha ayudado el economista Álvaro Pereyra, quien anticipa una situación favorable en Estados Unidos. Este experto cree que el país crecerá más en la segunda mitad de 2018 que en la primera, con una inflación que no superará el objetivo del 2% que quiere ver el Sistema de Reserva Federal. También destacó que EE.UU. disfrutará de un pleno empleo.

Con respecto a los resultados empresariales de la nación, Pereyra considera que podrían moderarse un poco en comparación al último trimestre, pero aún dentro de magnitudes ciertamente altas. La cifra que él da es del entorno de un aumento del 7% en ventas y cercano al 20% en beneficios.

La perspectiva positiva también incluye a Europa, con un crecimiento en el entorno del 2%, así como un Banco Central que irá moderando poco a poco su ayuda a la liquidez del sistema, pero dentro de coordenadas aun "amigables" con el tema de fortalecer el crecimiento.

Por supuesto, también nos hemos ocupado de China, donde quizás la economía se ralentice muy suavemente, manteniendo un potente crecimiento del entorno del 6,5%.

Asi que, concluyendo, es un poco lo que decía previamente: una economía global aún optimista.

No te pierdas el programa de GloboEconomía este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET.