Argentina-Francia: 5 curiosidades sobre los partidos entre albicelestes y 'bleus'

(CNN Español) - Argentina y Francia se enfrentarán este sábado por los octavos de final de Rusia 2018. Solo el ganador de este encuentro seguirá con vida en la Copa del Mundo y el partido ha acaparado la atención de millones en todo el planeta, toda vez que ambos equipos son vistos como candidatos a ser campeones.

Sin embargo, es Francia el equipo que llega a este encuentro con un mejor rendimiento previo en este Mundial. Los galos clasificaron primeros en su grupo, con siete puntos, tras ganar dos partidos (ante Perú y Australia) y empatar uno (ante Dinamarca).

En tanto, Argentina clasificó tras empatar con Islandia, perder con Croacia y empatar con Nigeria. Estos resultados generaron que su rótulo de protagonista se debilitara, pero consiguió pasar la fase de grupos y las expectativas se han renovado.

Hay cinco datos curiosos que el partido de este sábado, y los encuentros previos entre Argentina y Francia, nos dejan. Veamos uno por uno.

Liones Messi y Antoine Griezmann, dos futbolistas esenciales en el equipo titular de Argentina y Francia, respectivamente.

1. El primer duelo de campeones en Rusia

El Argentina-Francia, a jugarse en el estadio Kazán Arena, será el primer partido de Rusia 2018 en el que se enfrentarán dos equipos que tienen el privilegio de haber sido campeones mundiales. Los sudamericanos obtuvieron el primer lugar en Argentina 78 y México 86. Los europeos campeonaron en el Mundial que organizaron, en 1998. En efecto, también se trata de dos selecciones que se coronaron cuando fueron anfitriones.

Asimismo, precisa la FIFA, el encuentro entre albicelestes y 'bleus' será el primer partido en que dos campeones anteriores de la Copa Mundial se enfrenten en octavos de final desde Sudáfrica 2010. En aquel Mundial se enfrentaron Alemania e Inglaterra, que quedó 4-1 a favor de los germanos.

2. ¿Lleva Francia a la final a Argentina?

La historia de la FIFA también refiere que Francia y Argentina ya se han enfrentado dos veces en mundiales previos, en Uruguay 1930 y Argentina 1978.

En el primer encuentro, los argentinos ganaron 1-0; en el segundo, 2-1. En ambos torneos, Argentina acabó jugando la final: en 1930 fue subcampeón y en 1978, campeón.

3. El argentino que fue campeón con Francia

Se llama David Trezeguet. Es uno de los ídolos históricos del fútbol francés, fue campeón del mundo en 1998 con el equipo galo, pero nació en Argentina.

"Argentina es lo opuesto a Francia", ha dicho Trezeguet a CNN en Español, dando a entender que uno aún busca un estilo de juego y el otro ya lo tiene bien establecido. "Notamos que [Francia] es un equipo sólido defensivamente, ofensivamente notamos que sus jugadores como Mbappe y Griezmann pueden hacer la diferencia", dijo al argumentar por qué Francia es candidata a ganar esta Copa del Mundo.

Sobre Argentina, Trezeguet asegura que el equipo "sigue en la búsqueda de un sistema de juego, de soluciones en las que Lionel Messi se encuentre más cómodo, pero hemos visto todos que Argentina no ha podido mostrar sus cualidades, no ha podido ser un equipo ofensivo ni defensivo sólido", ha indicado. "La realidad de hoy es que Argentina no ha encontrado su nivel", sentenció en el video que puedes ver arriba de esta nota.

¿A quién apoyará Trezeguet este sábado? No lo ha hecho público, pero en lo que va del Mundial ha apoyado a Francia en sus redes sociales. Eso sí, alguna vez dijo que su corazón "siempre fue argentino".

4. El francés que quiere ser campeón con Argentina

Gonzalo Higuaín nació en Brest, Francia, rechazó una invitación que este país le hizo para que juegue por su selección y tiene un lugar en la albiceleste desde hace varios años.

“Fue una situación particular, pero en mi cabeza siempre estuvo jugar para Argentina. Por suerte, el tiempo me ha dado sus frutos y puedo disfrutarlo al máximo”, declaró a la FIFA el jugador que debutó profesionalmente en River Plate.

Hijo de futbolista, Higuaín tuvo su debut mundialista en Sudáfrica 2010. Sin embargo, acompañaba a su padre Jorge Nicolás Higuaín, 'El Pipa', a espiar a los equipos que Argentina tendría como rivales en Francia 98.

De no haber inconvenientes, 'Pipita', que hoy milita en el Juventus de Italia, será titular ante Francia.

5. El árbitro iraní y Argentina

Alireza Faghani nació en Irán, tiene 40 años, es árbitro FIFA y su primer partido internacional fue en 2009. Él será el juez del Argentina-Francia. Sin embargo, no es la primera vez que arbitrará a un equipo argentino.

Corría el año 2015 y a la final del Mundial de Clubes llegaron el FC Barcelona y el Club Atlético River Plate. Los españoles ganaron 3-0 a los argentinos, gol de Messi incluido. Faghani, quien labora como empleado municipal cuando no arbitra partidos de fútbol, fue el juez de dicho encuentro.

Lo de Faghani con el arbitraje es una cuestión de familia: su padre, su suegro, su hermano menor y su cuñado también desempeñan o han desempeñado esa labor.