Las pericias de los argentinos que quieren llegar a Alaska en camioneta: les robaron el vehículo, se los devolvieron y ahora están varados en Perú

(CNN Español) - El plan de atravesar América en auto es el sueño de muchos jóvenes. Era el de Catalina Casares y Agustín Etchart, una pareja argentina, pero en Lima, Perú, el sueño se ha convertido en una pesadilla de la que esperan despertar pronto.

Scroll for more content...

El sábado 23 de junio cumplían 7 meses de la travesía que comenzaron en San Fernando, Argentina y que consistía en llegar hasta Alaska, a bordo de una camioneta Toyota Hiace de 1993. Esperaban celebrarlo con alegría en la capital peruana, adonde habían llegado una semana antes, con los amigos que ahí tenían y habían hecho. Pero todo plan ideal se fue por la borda: ese mismo día les robaron el auto.

LEE: Estas son las aventuras más extremas de la Tierra

Etchart y Casares, administrador de 31 años y periodista de 27, habían dedicado todos sus ahorros para hacer el viaje de sus vidas. También vendían artesanías hechas por ellos o tomaban trabajos temporales en el camino a fin de cubrir sus gastos.

Antes y después. La camioneta estaba acondicionada para que Etchart y Casares vivan ahí. La imagen de abajo muestra cómo quedó el vehículo tras ser desmantelado.

Todo había funcionado según lo planeado, hasta que una persona, aún no identificada por la policía local, logró entrar a la vieja Hiace para llevársela.

"Teníamos todo ahí, nuestra ropa, documentos, plata", cuenta Etchart a CNN en Español.

En el video de seguridad en el que se registró el robo se aprecia cómo la persona se toma menos de dos minutos para subir al vehículo, encenderlo y arrancar. Ello, pese a que la Hiace tenía alarma y un mecanismo de seguridad.

PERÚ!!! --------->> Hoy, Sí, HOY, 23 DE JUNIO DE 2018, CUMPLIMOS 7 MESES DE VIAJE. 7 Meses de haber tomado la decisión más importante, jugada y FELIZ de nuestra vida. Nada cambia eso, nada. La mejor inversión de nuestra vida. . • Justo hoy, nos robaron este sueño. O eso intentan. Necesitamos que nuestra van aparezca..no es una "movilidad"..es NUESTRA CASA, y es nuestra casa que construimos gracias a nuestros amigos y nuestras familias..ellos nos ayudaron a cumplir este sueño, cuando otra vez nos quisieron arrancar nuestra felicidad. . Pero llegamos hasta acá y no nos vamos a ir tan fácil..toda difusión, contacto, etc ayudan, QUEREMOS ENCONTRAR NUESTRO HOGAR RODANTE POR FAVOR!! ------. . P.D: Perú es un país hermoso, lo amamos desde el primer día..su gente, sus paisajes, su comida. Esto no cambia en nada eso.--

A post shared by – A P A C H E T A – (@apachetavan) on Jun 23, 2018 at 7:53pm PDT

La camioneta estaba decorada con figuras de varios colores, pero los que la robaron la pintaron de blanco. Fue hallada este miércoles en Huachipa, una zona ubicada en las afueras de Lima.

"Hicimos la denuncia y cuando se comenzó a hacer conocido el tema en redes sociales, comenzaron a ayudarnos más, creemos que es milagroso que haya aparecido", cuenta Agustín Etchart. La Policía Nacional de Perú incluso usó las redes sociales para que los usuarios ayuden al hallazgo de la camioneta.

"También se llevaron los pasaportes con nuestras visas a Estados Unidos estampadas", precisó Etchart.

Dos detalles que ayudaron a reconocer la camioneta: las etiquetas argentinas de revisiones técnicas y una escarapela con los colores de la bandera de Argentina.

Sin ropa, sin dinero, sin documentos, sin alimentos, sin nada. Pese a ello, esta pareja argentina no contempla regresar a su país sin haber llegado a Alaska. Ya comenzaron a recibir la solidaridad de la gente.

"Tratamos de leer todos los mensajes que nos mandan, todos de aliento, nos han ofrecido ropa, hoy recibimos unos buzos (suéteres), nos han contactado talleres mecánicos, otros nos piden una cuenta para transferir dinero, pero estamos viendo todo eso", refiere Etchart.

La van fua hallada pintada de blanco, en una zona a las afuera de Lima, capital de Perú.

En efecto, en los comentarios de su página de Facebook aparecen comentarios en los que les ofrecen todo tipo de ayuda. Desde ideas para recaudar fondos, hasta lo necesario para volver a implementar su Hiace.

"Nos ha conmovido la solidaridad, nos ayuda a seguir con nuestro sueño adelante", finaliza Agustín Etchart.

CNN en Español se comunicó con la división de la Policía Nacional del Perú que vio el caso, para conocer más detalles, pero el intento fue infructuoso.

Una imagen de cómo los viajeros dormían al interior de la Toyota Hiace.