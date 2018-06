La Vía Láctea está llena de "grasa espacial", según un estudio

(CNN) - El espacio está lleno de moléculas similares a la grasa, según un nuevo estudio que intentó imitar el polvo interestelar en un laboratorio.

Scroll for more content...

El estudio, conducido por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia y la Universidad Ege en Turquía, buscó estimar mejor la cantidad de materia orgánica en el espacio, brindando a los científicos una mejor comprensión de cómo se forma la vida.

MIRA: Así nacen las estrellas en la Vía Láctea

Un equipo de ocho científicos recreó y analizó material similar al polvo interestelar, y lo usó para calcular cuántas moléculas de carbono similares a grasas (científicamente conocidas como carbono alifático) se encuentran en el espacio interestelar, más allá de los límites de nuestro sistema solar.

La cantidad estimada de "grasa espacial" en la Vía Láctea superó con creces las expectativas: 10.000 billones de billones de toneladas, o lo suficiente para llenar 40 billones de trillones de paquetes de mantequilla.

El rover Curiosity de la NASA ha encontrado materia orgánica en el suelo en Marte

El espacio no es solo grasiento, sino sucio, dijo Tim Schmidt, coautor del estudio y profesor de UNSW.

"Piénselo más como un hollín grasiento", dijo Schmidt a CNN. "No es una sustancia pura, no es biológica. Es aleatoria, no es algo que quieras comer. Eso ensuciaría las cosas como lo haría el hollín".

El equipo pudo cuantificar la grasa espacial con más precisión que nunca, pero el material en sí no es un descubrimiento nuevo.

MIRA: Este es el mapa de la Vía Láctea más detallado hasta el momento

"No es tan diferente de lo que se encontró recientemente en Marte", dijo Schmidt, refiriéndose a la materia orgánica que el rover Curiosity de la NASA encontró este mes. "Este tipo de material está en todas partes en la galaxia".

Creación de vida

Los hallazgos, que fueron publicados en los Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society, acercan a los científicos a la comprensión del nacimiento de las estrellas y los planetas, y la formación de la vida.

Muchas estrellas jóvenes están hechas de carbono, entre otras cosas. También se cree que el carbono es un componente esencial de la vida.

Antes de este estudio, los científicos solo tenían estimaciones del carbono interestelar, que existe en dos formas: grasa espacial y lo que los científicos han bautizado como "similar a la naftalina" (carbono aromático).

MIRA: FOTOS | Marte y sus enigmas en imágenes de los exploradores Opportunity y Spirit de la NASA

Las nuevas y precisas figuras de grasa espacial son el primer paso. El siguiente será calcular la cantidad de carbono similar a la naftalina. Se espera que esto requiera de otros tres años.

Aunque Schmidt dijo que sentía que el estudio de la grasa espacial era "un logro significativo", está emocionado de abordar el próximo problema.

"El material alifático es un poco aburrido", dijo. "Es grasa. El carbono aromático en realidad tiene una relación con el grafeno (un semimetal), lo que lo hace bastante interesante. Por lo tanto, investigar en esa dirección va a ser bastante interesante".