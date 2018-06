Un incendio "sin precedentes" provoca decenas de evacuaciones cerca de Manchester

(CNN) - Un incendio en el norte de Inglaterra provocó la evacuación de decenas de hogares y forzó a los bomberos a trabajar en “condiciones tremendamente difíciles”.

El incendio se extiende por Saddleworth Moor, un área montañosa que se eleva hasta 400 metros al norte de Manchester. Las llamas ya han destruído 2.000 acres de páramo, según una publicación de Facebook de la División de Saddleworth de la Policía del Gran Manchester.

@MENnewsdesk still burning fearce at the reservoir pic.twitter.com/dP2WmwPqeQ

— Sean Quarmby (@Sean69Q) June 26, 2018

La noche del martes, 34 casas fueron evacuados en el área de Calico Crescent, hacia el oeste del páramo.

“Este incendio es particularmente grande. Tenemos mucha experiencia lidiando con incendios en páramos pero este particular incidente es grande”, dijo Leon Parker, el asistente del jefe de bomberos del Servicio de Bomberos y Rescate del Gran Manchester (GMFRS, por sus siglas en inglés).

El incendio que inició el 24 de junio fue inicialmente suprimido, pero una ola de calor que hay en Gran Bretaña ayudó a reiniciar las llamas al día siguiente. Actualmente hay 50 bomberos trabajando en contener las llamas, que ahora tiene seis kilómetros de ancho.

Cerca de 65.000 galones de agua han sido utilizados para contener el fuego y los bomberos trabajaron toda la noche del martes para contener las llamas.

“El plan hoy es tratar y poner realmente algún recurso en escena y atacar fuertemente este fuego, y si se requiere asistencia militar, lo que consideraremos", dijo Parker en una conferencia de prensa este miércoles.

El GMFRS dijo que el fuego “no tiene precedentes últimamente y ha sido devastador para el páramo y la vida silvestre que vive allí”, según la Asociación de Prensa de Gran Bretaña.

Así se veía el incendio en la Reserva Dove Stone cerca de Stalybridge en el noroeste de Inglaterra el 26 de junio de 2018. (Crédito: OLI SCARFF/AFP/Getty Images)

El miércoles en la mañana, el sol luchaba por penetrar las densas nubes de humo que rodeaban las ciudades circundantes, y se veía caer ceniza en el suelo.

Aún no está claro qué causó el incendio.