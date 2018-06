Los memes del partido de México contra Suecia

(CNN Español) - La afición mexicana está emocionada y nerviosa en el partido. Aunque México está al tope de la tabla, el seleccionado nacional necesita una victoria para consolidarse.

Así reflejan los memes lo sucedido hasta el momento en el partido:

México ---- VS Suecia ---- pic.twitter.com/iMXTX5bdDG

— Tuitero Regio ---- (@TuiteroRegio) June 27, 2018

Es el momento. Llegó el día ver a la Selección de México ante Suecia. ES HOY. #MEX #SWE #Rusia2018 pic.twitter.com/SMtW0URKuh

— Invictos (@InvictosSomos) June 27, 2018

San Tomás de las Coles,que Suecia no nos meta golesSanta Rita de la Anchoa,protégele las manos a OchoaSan Juan Morenito,que otra vez meta gol el ChicharitoSan Torcuato del Baúl,que Suecia corra con la mismasuerte que el Cruz Azul#MexicovsSuecia #MEX #VamosConTodo pic.twitter.com/L7eURztEDc

— Niall Horan México ------ (@NiallUpdates_MX) June 27, 2018

cuando mexico tiene el balon // cuando suecia tiene el balon #MexicovsSuecia #NosLaSweden pic.twitter.com/wd5pnu6yGC

— emily ---- (@strangerxjoel) June 27, 2018

yo cuando méxico está por meter gol vs yo cuando suecia se acerca a la portería #PedaSuecaConLaVerde #NosLaSweden pic.twitter.com/wicBbDjkmC

— helen ---- (@styIinskies) June 27, 2018

Cuando Suecia se acerca a la portería de México#NosLaSweden pic.twitter.com/pgcNAOUs6l

— Mexican Hoes ---- (@mxhoessquad) June 27, 2018

Un ojo en el Mexico vs SueciaOtro en el Alemania vs CoreaY otro en Peña Nieto para que no privatice nada.. pic.twitter.com/LwRV4uhRzr

— TIGRE WILSON (@RICOSHEET) June 27, 2018