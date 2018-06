Diego Maradona les dice a sus fanáticos que está "bien" tras su descompensación en el partido de Argentina en Rusia

(CNN) - La leyenda del fútbol Diego Maradona ha asegurado a los fanáticos que está bien después de que fue tratado por doctores durante la dramática victoria argentina en la Copa Mundial sobre Nigeria el martes.

MIRA: El agónico triunfo de Argentina la pone en octavos de final en el Mundial

Maradona estuvo muy animado durante la victoria de Argentina por 2-1 en San Petersburgo. Las imágenes muestran al exjugador de 57 años celebrando frenéticamente y mostrándole el dedo medio de sus dos manos a los aficionados bajo su palco después del gol ganador de Marcos Rojo en el minuto 86.

El triunfo aseguró que Argentina avanzara a las etapas eliminatorias de la competencia.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado", publicó Maradona en Instagram junto con una foto de él siendo asistido por lo que parece ser un médico.

"En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación", añade.

"Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!", afirmó en una publicación de Instagram.

En términos médicos, descompensación significa la falla de un órgano.

Maradona fue el capitán de Argentina al triunfo en la Copa del Mundo en 1986, anotando uno de los mejores goles de todos los tiempos en una victoria de cuartos de final sobre Inglaterra, así como el infame gol de "Mano de Dios".

Es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Su compañero de los tiempos modernos, Lionel Messi, abrió el marcador el martes con un gol sublime, el primero en este Mundial.

Nigeria respondió con un penalti de Victor Moses a comienzos de la segunda mitad, antes de que Rojo disparara a casa una volea magnífica que provocó escenas de loca celebración entre los jugadores, el personal y los fanáticos de Argentina.