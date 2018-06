La India es el país del mundo más peligroso para las mujeres. Estados Unidos, el décimo, según una encuesta

(CNN) - La India es el país más peligroso del mundo para ser mujer debido al alto riesgo de violencia sexual y trabajo esclavo, según muestra una nueva encuesta de expertos.

Scroll for more content...

La Fundación Thomson Reuters publicó el martes sus resultados de una encuesta de 550 expertos en asuntos de la mujer, encontrando que la India es la nación más peligrosa en términos de la violencia sexual contra las mujeres, así como la trata de personas para el trabajo doméstico, trabajo forzado, matrimonio forzado y esclavitud sexual, entre otras razones.

LEE: Cómo una violación infantil reveló los problemas de la India moderna

También fue el país más peligroso del mundo por las tradiciones culturales que impactan a las mujeres, encontró la encuesta, citando ataques con ácido, mutilación genital femenina, matrimonio infantil y abuso físico. La India fue el cuarto país más peligroso para las mujeres en la misma encuesta hace siete años.

Manifestación contra violaciones en la India.

Nueve de los 10 países en la lista eran de Asia, Medio Oriente o África. En el número 10 estaba Estados Unidos, el único país occidental en ser incluido. La fundación dijo que esto estaba directamente relacionado con el movimiento #MeToo.

La publicación del informe se produce en medio de la creciente indignación pública en la India, que ha vuelto a incluir el tema de la violencia sexual en la agenda nacional.

En abril, miles de manifestantes tomaron las calles para exigir una mejor protección para las mujeres, en algunas de las mayores manifestaciones masivas celebradas en el país desde la violación y el asesinato de una estudiante universitaria en Delhi en 2012.

La India ha luchado durante mucho tiempo con el tema de la violencia sexual. En los meses posteriores al caso de 2012, el gobierno central aprobó una legislación que aumentaba las penas por agresión sexual, violación y abuso sexual, incluida la extensión de las penas de prisión y la introducción de la pena de muerte.

Pero a pesar de la introducción de leyes más estrictas, alrededor de 100 agresiones sexuales son reportadas a la policía en el país todos los días, según la Oficina Nacional de Registros del Crimen, con casi 39.000 presuntos ataques reportados en 2016, un aumento del 12% respecto del año anterior.

MIRA: ¿Está viviendo la India una epidemia de crímenes sexuales?

El impacto del movimiento #Metoo

La encuesta de la fundación se llevó a cabo después de que la campaña #MeToo surgiera en octubre de 2017. La gran cantidad de mujeres que alegan denuncian acoso y abuso sexual desde entonces es la razón por la que EE.UU. ha sido incluida en la lista.

"Estados Unidos se disparó en el ranking después de empatar en tercer lugar con Siria cuando se preguntó a los encuestados cuál era el país más peligroso para las mujeres en términos de violencia sexual, incluida la violación, el acoso sexual, la coacción sexual y la falta de acceso a la justicia en casos de violación. Fue clasificado sexto para la violencia no sexual", según la fundación.

Afganistán, devastado por la guerra, ocupó el segundo lugar, como el peor país para la violencia no sexual contra las mujeres, que incluye la violencia relacionada con el conflicto y el abuso doméstico. También se clasificó en el segundo lugar en cuanto a acceso a servicios de salud y acceso a recursos económicos y discriminación.

Siria, donde la guerra lleva más de siete años, ocupó el tercer lugar en la lista. El país es considerado el segundo más peligroso en términos de violencia sexual y acceso a la atención médica. Siria también está empatada en tercer lugar con Estados Unidos en términos de violencia sexual y acoso.

MIRA: India: tercer caso de una joven presuntamente violada y a la que prendieron fuego en un mes

"Los líderes mundiales se comprometieron hace tres años a eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas para 2030, permitiéndoles vivir con libertad y seguridad para participar por igual en la vida política, económica y pública. Pero a pesar de esta promesa, se estima que una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia física o sexual durante su vida", dijo la fundación.

Un problema en desarrollo

Que la India haya pasado a la cima de la encuesta muestra que no se está haciendo lo suficiente para proteger los derechos de las mujeres, argumentaron expertos.

El tema de la violencia sexual ha presionado al primer ministro indio, Narendra Modi, del partido Bharatiya Janata (BJP), a quien los opositores acusan de no abordar adecuadamente el tema de la violencia contra las mujeres.

"Mientras nuestro primer ministro camina de puntillas por su jardín haciendo videos de yoga, India está por encima de Afganistán, Siria y Arabia Saudita en violación y violencia contra las mujeres", tuiteó Rahul Gandhi, presidente del Congreso Nacional Indio, al referirse a la reciente participación de Modi en una tendencia de fitness en Internet.

MIRA: Crecen las protestas contra violaciones de niñas en la India

"¡Qué vergüenza para nuestro país!"

While our PM tiptoes around his garden making Yoga videos, India leads Afghanistan, Syria & Saudi Arabia in rape & violence against women. What a shame for our country! https://t.co/Ba8ZiwC0ad

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 26, 2018

Modi, quien buscará la reelección el próximo año, se pronunció en contra de la violencia sexual en abril, afirmando que la violación "es motivo de gran preocupación para el país".

Ese mismo mes, su Gabinete aprobó una orden ejecutiva que introduce la pena de muerte para los violadores de menores de 12 años.