Los bebés fueron robados de madres españolas y entregados a los aliados de Franco; el primer juicio sobre el escándalo está en marcha

(CNN) - Hace casi medio siglo que Inés Madrigal nació en España y fue dada a una mujer que no era su madre.

En todos esos años, no ha visto ningún rastro de su madre biológica, ni ninguna evidencia de que haya sido voluntariamente entregada en adopción. Madrigal sospecha que ella era una de los niños robados de España, bebés robados, víctima de una práctica política siniestra que comenzó después de la Guerra Civil española y continuó tan recientemente como en la década de 1990.

Eduardo Vela, un obstetra de 85 años, se enfrentó el martes al tribunal en la capital de España, Madrid, acusado de secuestrar a Madrigal como recién nacida en 1969.

Ha sido acusado de la detención ilegal de un menor y de falsificar un documento público. Los fiscales buscan una pena de prisión de 11 años.

Manifestantes con pancartas que claman "Justicia" frente al tribunal este martes.

Vela fue vista llegando al juzgado en una silla de ruedas. Parecía débil y confundido durante la audiencia, y dio respuestas cortas mientras luchaba por comprender las preguntas dirigidas a él.

"Nunca le di una niña a nadie", le dijo a un panel de tres jueces cuando se le preguntó sobre el caso de Madrigal. Dijo que las parteras y sus asistentes registraron los nacimientos en la clínica. Negó haber falsificado los certificados de nacimiento.

Una de las manifestantes, con un carrito de bebé.

Los manifestantes que se encontraban fuera del tribunal pidieron justicia, incluida una mujer que llevaba una camiseta que decía: "Estoy buscando a mi hijo, nacido en abril de 1976 en Cádiz". Otra empujaba un carrito de bebé que llevaba un letrero con un signo de interrogación.

La mujer que adoptó a Madrigal, Inés Pérez, que murió hace dos años, le dijo a CNN en 2012 que Vela le regaló el bebé. Vela niega haber participado en el "robo" de Madrigal, y está buscando una absolución total, según documentos judiciales.

Inés Madrigal, a su llegada al juzgado este martes en Madrid.

Cada vez hay más evidencia de que los bebés fueron separados, al principio durante la época de Franco, de sus familias, consideradas republicanas y entregadas a otros leales al régimen fascista. Se cree que algunos fueron vendidos.

El tema salió a la luz en 2011, cuando los amigos Juan Luis Moreno y Antonio Barroso compartieron públicamente sus historias, diciendo que sus padres los habían comprado cuando eran niños a un sacerdote en la ciudad española de Zaragoza.

Antonio Barroso, izquierda, y Juan Luis Moreno sacaron a la luz el tema de los bebés robados.

Madrigal ha llevado a Vela a los tribunales, y espera que su caso arroje luz sobre los muchos otros que han sido ignorados.

"No espero que Eduardo Vela me diga quién es mi madre, sé que eso es casi imposible", dijo Madrigal a CNN.

"Pero espero una sentencia favorable que pueda abrir la puerta para hacer algo con respecto a las prescripciones, que está bloqueando muchas quejas".

Muchas de las denuncias relacionadas con los bebés robados no han llegado a los tribunales ya que algunos de los supuestos crímenes han prescrito.

Al menos 2.000 casos oficiales de niños robados se han presentado ante las fiscalías españolas, pero algunos grupos de víctimas creen que podría haber decenas de miles más.

"Ellos me entregaron a una bebé

Madrigal fue tomada por Pérez en 1969. Pérez le contó a su hija sus orígenes cuando cumplió 18 años, y siempre la apoyó en su misión de encontrar a su madre biológica. Ella murió hace dos años a la edad de 93.

"Es una pena que mi madre no esté viva para ver este momento", dijo Madrigal sobre Pérez.

Cuando estaba viva, Pérez le dijo a CNN en 2012 que Madrigal había sido un regalo de Vela por haber cuidado a un niño, y negó haber pagado por Madrigal.

"Ellos no me dieron flores o dinero. Me entregaron a una bebé", contó.

El día que nació Madrigal, Vela llamó a Pérez a la clínica de maternidad en la que trabajaba para una "sorpresa", había dicho ella.

Cuando llegó, colocó a un bebé recién nacido en sus brazos y le entregó un certificado de nacimiento falsificado, afirmó Pérez. La bebé era pequeña, nació prematura, dijo.

La fallecida Sor María Gómez en una audiencia judicial en Madrid.

Vela ha negado por años cualquier crimen en el caso de Madrigal. Él ha afirmado en el pasado que solo ayudó a las mujeres que querían poner a sus hijos en adopción y nunca presionó a ninguna madre para que lo hiciera.

Vela no es la única persona que ha sido nombrada en relación con los bebés robados de España. Una monja, la hermana María Gómez, compareció en un tribunal español en 2012, acusada de arrebatar un bebé a su madre biológica y poner a la niña para una adopción ilegal en 1982. Compareció en el tribunal como sospechosa, pero murió unos días antes de que su juicio fuera formalmente abierto.

Un día después de su comparecencia ante el tribunal, Gómez emitió una declaración en la que negaba las acusaciones diciendo que eran profundamente desagradables y que nunca había conocido un solo caso de un recién nacido que fuera arrebatado a una madre bajo coacción o amenazas. Ella se negó rotundamente a testificar y fue objeto de burlas mientras salía del juzgado.

- Atika Shubert, de CNN, contribuyó a este reporte.