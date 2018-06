El mensaje de Arturo Vidal a Perú y Argentina: "Cuando se burlan, tienen que demostrar que son superiores"

(CNN Español) - El futbolista chileno que juega en el Bayern de Múnich, Arturo Vidal, está de vacaciones. Su selección no se clasificó para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y la liga alemana también da descanso. Aún así, la pasada semana respondió a preguntas de los periodistas sobre la situación de Perú (eliminada) y Argentina (con una clasificación muy difícil) en la Copa del Mundo.

A preguntas sobre supuestas burlas de ambos países cuando Chile quedó eliminada, dijo: "Ahí estamos. Cuando uno se burla, tiene que después demostrar en la cancha que son superiores, pero bueno", respondió.

"Así es el fútbol, selecciones más chicas han ido creciendo y eso demuestra que el fútbol está cambiando", agregó.

Imagen de archivo de Arturo Vidal durante un entrenamiento con la selección de Chile.

El jugador aseguró que, como está de vacaciones, no está siguiendo mucho el Mundial, aunque se informa por las redes sociales "de todas las cosas que están pasando".

Vidal también se refirió a la situación de Messi en la selección de Argentina, y opinó que "es el mejor del mundo, pero la selección argentina no lo acompaña mucho, no le ayudan a hacer el fútbol que él sabe y por eso se le complica tanto". En el tema del entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, prefirió no entrar porque, dijo, no estaba siguiendo el fútbol.

¿Y qué le parece si hinchas peruanos hablan sobre el físico del jugador? "Alegría, porque ellos no siendo chilenos me admiran, me siguen, entonces eso quiere decir que Vidal hace las cosas bien, aunque sean peruanos, argentinos, me siguen en todo momento".

"Es que Arturo Vidal hay uno solo en el mundo y es chileno", concluyó antes de irse sin querer hablar sobre su futuro futbolístico.