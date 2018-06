Dinamarca vs. Francia: Los franceses buscan consolidarse en el primer puesto en el grupo

Dinamarca y Francia llegan a la tercera jornada de la fase de grupos este martes en Moscú a las 10:00 a.m. ET. Dinamarca tiene cuatro puntos y está de segundo en la tabla, mientras que Francia, con 6 puntos, lidera el grupo C.

Los galos buscarán consolidarse en el primer lugar con una victoria. Dinamarca necesita ganar para asegurar su segundo lugar, si no lo hace, dependerá de que Australia pierda contra Perú.

