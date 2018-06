Rescatistas buscan a equipo de fútbol de niños que estaría atrapado en una cueva en Tailandia

(CNN) - Se está llevando a cabo una búsqueda para rescatar a 12 futbolistas adolescentes y a su entrenador, que se cree que están atrapados en una cueva en el norte de Tailandia.

Los investigadores creen que el equipo, que ha estado desaparecido desde el sábado, se arrastró por la cueva no Tham Luang Nang a través de un estrecho canal de 15 metros de largo.

Las crecientes aguas bloquearon el camino, que es tan ancho como una sola persona, dejando al grupo atrapado dentro de la red de cuevas, dijo a CNN Kamolchai Kotcha, un funcionario de la autoridad de parques nacionales de Tailandia.

"Hemos estado trabajando casi 24 horas, pero hay muchas limitaciones, las cuevas son muy oscuras y el nivel de oxígeno es muy bajo en algunas áreas, y las lluvias dispersas hicieron que nuestra tarea fuera más difícil", dijo Kotcha.

Funcionarios del parque, la policía local y 17 miembros del equipo de buceo SEAL de la Royal Thai Navy se han desplegado para ayudar en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Los buzos entraron a la cámara de la cueva el lunes por la mañana para buscar al grupo desaparecido.

Equipos de rescate a la entrada de la cueva.

Una publicación en la página de Royal Navy SEAL de Thai a las 4 p.m. hora local (5 a.m. ET) declaró: "Todavía está lloviznando (y) el nivel del agua está subiendo. Se encontraron huellas de manos alrededor de la pared de la cueva. Pero todavía no podemos localizar a los niños. La operación de rescate continúa".

Una imagen publicada en la página de Facebook decía que los buzos de SEAL deben sumergirse a una profundidad de cinco metros para acceder a la cámara principal, donde se cree que se encuentran las personas desaparecidas.

Las 13 personas, todos varones de Chiang Rai, han estado desaparecidos desde la 1 p.m. hora local el sábado, cuando un funcionario del parque vio algo raro: bicicletas aparcadas junto a la entrada de la cueva, a pesar de que está fuera de los límites.

Las cuevas, que las autoridades estiman tienen una longitud de hasta 3 kilómetros, están ubicadas en un lugar conocido para exploradores y turistas locales en la provincia norteña del distrito Mae Sai de Chiang Rai.

El norte de Tailandia es famoso por sus cuevas remotas y vírgenes, que atraen a visitantes de todo el mundo.