Anuar Layón se anota un gol mundialista en colaboración con Nike

(CNN Español) – El diseñador mexicano Anuar Layón de 32 años se anotó un gol mundialista en su carrera como diseñador ya que la marca estadounidense Nike lo buscó para trabajar juntos y lanzar 6 diseños de patrones gráficos que celebran el fútbol y la energía de la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018.

Este evento se llevó a cabo en Santa Mónica, California, en donde los clientes pudieron imprimir en los tenis o zapatillas, a través de un proceso llamado Hydro Graphics, en dónde la personalización y la customización son la clave de la actividad, usando la autoexpresión y los diseños de Anuar como el combustible para expresar el fútbol como nunca antes en una experiencia única de diseño.

Melrose Place, la siguiente parada

Pero no solo eso, el mexicano abrió a finales de mayo de este año una tienda "pop-up" junto a RCNSTRCT Studio en la famosa y conocida avenida Melrose en Los Ángeles, California, en donde tuvo una preventa de la colección otoño-invierno 2018, Re-Volution.

En esta tienda "pop-up" se lanzaron a la venta dos modelos de su clásica chamarra o chaqueta de color negro y letras blancas con la frase “Mexico is the Shit", en conmemoración de la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, con un extra diferente, en colores verde y rojo (colores de la bandera mexicana).

Layón es fanático del fútbol desde que era niño, y esta misma pasión es la que le imprime a sus diseños ‘pamboleros’, bajo tres palabras que lo marcan desde el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México: “RE-BORN”, “RE-MAKE”, “RE-CREATE”.

La colección que presentó en la clausura del pasado Mercedes-Benz Fashion Week México otoño-invierno 2018 habla de estas tres palabras sobre la evolución y la revolución.

En palabras del mismo Anuar, esta colección “plasma de manera muy gráfica, el cambio que esta era digital representa, en la que la información y el poder se encuentran en manos de la mayoría, quienes son capaces de romper estructuras obsoletas que permiten el beneficio de algunos cuantos. Este cambio está destrozando monopolios y prácticas viejas”.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado diversas prendas en colaboración con personalidades como Daft Punk, Wu Tang Clan, Iggy Pop, Molotov, Phoenix y Queens of the Stone Age.

Te invitamos a que escuches nuestro Bonus Track con el mismo Anuar desde su centro de diseño en la Ciudad de México para que conozcas un poco más de la colaboración que hizo con la marca Nike.

