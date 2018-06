Las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudita tras fin de prohibición

(CNN) - Las mujeres conductoras en Arabia Saudita tomaron las carreteras el domingo por primera vez en la historia del reino, luego de que finalmente se levantará la prohibición de varias décadas.

Scroll for more content...

El fin de la polémica prohibición pone a la nación ultraconservadora del Golfo en línea con el resto del mundo. También representa la culminación de una campaña de años realizada por activistas de derechos humanos, quienes en ocasiones fueron arrestados y encarcelados.

(YOUSEF DOUBISI/AFP/Getty Images)

Mona Al-Fares, dentista, subió a su auto antes de la medianoche, a la espera de que se levantara la prohibición para poder conducir por las calles de Jeddah con su esposo y sus hijos.

"Me siento sorprendida: ¿de verdad estoy manejando en mi país? Me siento feliz, aliviada. Me siento libre", le dijo a CNN.

El paso, anunciado por primera vez en septiembre, libera a muchas mujeres de la necesidad de contratar a un conductor hombre para recorrer incluso pequeñas distancias, y permitirá a muchas otras integrarse a la fuerza laboral, desarrollar sus propios negocios y explorar el reino.

Contratar mujeres es una parte clave del ambicioso plan de Arabia Saudita para arreglar su economía, conocido como Visión 2030. La agenda de reformas es encabezada por el príncipe Mohammed bin Salman.

Para algunos, sin embargo, el júbilo de este domingo por lograr una libertad que costó ganar se verá atenuada por los arrestos del mes pasado contra varios activistas de derechos humanos, incluyendo algunos que tuvieron un papel importante en la lucha por el derecho de las mujeres a conducir.

Muchas otras restricciones sobre las mujeres permanecen bajo el sistema de guardianes varones, entre ellos el derecho al matrimonio, al trabajo y a viajar.

Mujeres y sus familias comenzaron a tuitear fotos y videos de mujeres manejando y celebrando el levantamiento de la prohibición.

"It's our moment,' says businesswoman Hind Alzahid as #Saudi Arabia lifts driving ban. https://t.co/VzMhrMeKGo #SaudiWomenDriving #WhatChanged pic.twitter.com/6hQXvznc9j

— Arab News (@arabnews) June 23, 2018