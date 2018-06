¿Por qué lloró Neymar? Así lo explicó él en sus propias palabras

(CNN Español) - La imagen de Neymar arrodillado en la cancha llorando al final del partido de Brasil contra Costa Rica se convirtió en una de las postales de un encuentro tenso que solo se resolvió a favor de la verdeamarela en el tiempo adicional.

Con goles de Coutinho y Neymar, Brasil se impuso 2-0 a Costa Rica y terminó con el sueño mundialista de la selección centroamericana.

Tras el pitazo final, la estrella del Paris Saint-Germain cayó de rodillas al césped.

Las cámaras presentes en el estadio rodearon al brasileño que se cubrió el rostro con el cuello de su camiseta y se sacudía sollozando.

Sus compañeros de equipo, y hasta algunos jugadores de Costa Rica, se acercaron a consolarlo.

¿Por qué lloró Neymar?

"No todos saben lo que pasé para llegar hasta aquí", dijo el crack en su cuenta de Twitter.

"Hablar, hasta el loro habla, pero hacer ...", continuó en un tuit que ya tiene cerca de 50.000 retuits.

"El llanto es de alegría, de superación, de garra. En mi vida las cosas nunca fueron fáciles, y no lo son ahora. ¡El sueño continúa, sueño no, OBJETIVO!", concluyó.

Nem todos sabem o q passei pra chegar até aqui,falar até papagaio fala, agora fazer...O choro é de alegria, de superação, de garra.Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né! O sonho continua, sonho não, OBJETIVO! Parabéns pela partida rapaziada,vcs são FODA pic.twitter.com/dgdtK2zKei

— Neymar Jr (@neymarjr) June 22, 2018

En redes sociales fanáticos de todo el mundo comentaron las imágenes y la presión que debe sentir el brasileño de anotar goles para su país.

Neymar llora tras terminar entre #Bra vs #Crc, cuanta responsabilidad en sus hombros con este equipo, que le cuesta cada partido. pic.twitter.com/aboaz4gFxk

— Mario Ortega Lanata (@MarioOrtegaL) June 22, 2018

Lo importante no es si Neymar llora, es teatrero o no te gusta cómo se pinta el pelo. Lo importante es que Neymar tiene un equipo a su alrededor, tiene un tremendo DT y por eso puede aspirar a ser campeón del mundo. Lo importante es que Brasil no es solo Neymar; Brasil es todos.

— Pedro Vita (@VitaPedroOK) June 22, 2018

Llora Neymar y no es para menos. La presión sobre él era inmensa. Les ha costado mucho ganar a Costa Rica, pero al final lo han conseguido. Brasil respira. pic.twitter.com/cy1Q4J9XQj

— David De las Heras (@David_Heras) June 22, 2018