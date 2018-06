¿Qué crees que pasaba por la cabeza de Messi durante el himno? Así respondieron nuestros usuarios

(CNN Español) - La imagen del crack del equipo de Argentina agarrándose la cabeza, visiblemente preocupado, durante el himno de su país antes del encuentro contra Croacia, se ha convertido en una de las postales del que sería un partido humillante para la albiceleste: perdió 3 a 0.

¿Qué estaba pensando Messi en ese momento? Les preguntamos a nuestros usuarios y así respondieron.

(Crédito: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

"Dejé la plancha prendida", "¿Por qué no soy español?", "Quiero que me bauticen para ser Cristiano", "Necesito una Advil" y más fueron algunas de las respuestas más creativas.

Un hombre abrumado por sentirse comprometido con un equipo que al parecer no lo quiere.

— Marco (@Marco93918583) June 22, 2018

Se le olvido pagar el recibo de la luz.

— Juan Carlos Devia (@DeviaOr) June 22, 2018

"Este es el momento en q me arrepiento de volver a una selección donde todos me culpan por las derrotas sin embargo sólo yo he demostrado q la amo y no tengo compañeros con el nivel para defenderla"

— kenny ycaza (@kenycaza) June 22, 2018

Que hago acá? No es el himno de España???!!! Y Busquet, Pique, Iniesta y Suarez? Por que Rakitic esta al otro lado? Quien soy? #Messipechofrio

— Andres Perez M. (@Andr3s_SCL) June 22, 2018

Teletransportación !!! (A Barcelona ya)

por qué no resultaaaa??? -- pic.twitter.com/YpkmFyw3jg

— Marcelo Villegas (@marvazul) June 22, 2018

pic.twitter.com/zXCj90qaFU

— Patry (@patrysci) June 22, 2018