'Timochenko': "No me arrepiento de mi pasado"

(CNN Español) - "Estoy seguro que dentro de los 10 millones de votos que alcanza el presidente electo, hay mucha gente que no quiere volver a la guerra, que quiere que la paz se consolide", dice el vocero del movimiento político FARC Rodrigo Londoño, conocido por su alias "Timochenko", al hablar del triunfo de Iván Duque en las elecciones en Colombia y el futuro de la implementación de los acuerdos de paz. Londoño, en exclusiva para CNN en Español con Fernando del Rincón en Conclusiones, describe cómo se llegó a la "fórmula del sistema integral de los acuerdos", menciona el desacuerdo con Santos respecto del plebiscito y dice que al presidente electo "le faltan elementos de juicio frente a muchos de los temas de los acuerdos".

"No me arrepiento de mi pasado, estoy orgulloso de lo que hago ahora"

"Yo no me arrepiento de mi pasado, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo ahora y miro a los ojos a cualquier colombiano y hablo con la frente en alto porque estoy seguro que hemos escogido el camino acertado, que lo estamos haciendo bien, que hemos cumplido lo que acordamos en La Habana y de eso me siento orgulloso", dice el vocero del movimiento político FARC Rodrigo Londoño al ofrecer su balance sobre la guerra y los efectos de los acuerdos de paz en Colombia.

Caso Santrich: Lo único que hay son acusaciones, no hay pruebas

El vocero del movimiento político FARC Rodrigo Londoño dice que él y sus compañeros están “bastante preocupados” por la captura Santrich y su probable extradición porque opina que contra Santrich “lo único que hay son acusaciones, no pruebas”. En entrevista exclusiva para CNN, alias “Timochenko” también dice que a la lucha de la exguerrilla y ahora partido político “siempre se le ha tratado de descalificar ligándolos con el narcotráfico, señalándonos como el tercer cartel y que todos son narcotraficantes”. Pero dice que aunque se han financiado de cobros a “narcotraficantes en las zonas” donde se asentaba la entonces guerrilla, “nunca han sido un cartel”. Concluye: “El narcotráfico ha sido uno de los enemigos nuestros”.

"El Estado no se preparó para asumir la implementación de los acuerdos"

En la última parte de la entrevista exclusiva para Conclusiones con Fernando del Rincón, Rodrigo Londoño comenta los obstáculos en la implementación de los acuerdos de paz, dice que sobre el tema agrario no se ha dado “absolutamente ningún adelanto de lo acordado” y que siente “frustración total” respecto de la participación política de la exguerrilla. Alias “Timochenko” niega que gobiernos de Venezuela, Cuba o Ecuador hayan apoyado y protegido a la guerrilla pero precisa que el acercamiento con Juan Manuel Santos se dio por intercesión del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez: “hay que dar el mérito, a Venezuela y al presidente Chávez, él nos dio a nosotros la certeza y la seguridad para transitar de Venezuela hacia Cuba y además nos prometió que en función de la implementación íbamos a tener completo apoyo”. Londoño finaliza diciendo que el FARC están “seguros que vamos a trabajar por la implementación de los acuerdos” porque “coinciden” con el presidente electo Iván Duque en “querer la paz”.