Los memes de la derrota de Perú frente a Francia en Rusia 2018

(CNN Español) - Perú se aferró a la esperanza de remontar el partido contra Francia pero falló. Tras su segunda derrota en Rusia 2018, la blanquirroja le dice adiós a Rusia 2018, aunque le falta por jugar un partido.

Perú es eliminado del mundial. :’v pic.twitter.com/jKPL8e5Y7g

— FAN10 -️ (@SoyFan10) June 21, 2018

Perú vuelve al mundial después de 36 años... pic.twitter.com/9ppJHa0G7N

— Leo (@lalvarez1910) June 21, 2018

Perú y Colombia cuando se pusieron de acuerdo para dejarnos fuera del mundial // Perú y Colombia en el mundial.#PartyChilensisFtElMundialSinChile pic.twitter.com/EfjLPAbrs9

— Fränwiwi -------- (@Sweethslw) June 21, 2018

-️Propusieron más que Dinamarca, cayeron por la mínima. -️Por lapsos del juego abrumaron a una candidata al título como Francia, se repitió la historia.

Tras dos partidos, Perú irá a casa pero emocionó no sólo a su país, sino a todo el continente. A veces el fútbol es así. pic.twitter.com/SAOTYS9xbu

— Laura Tapias Ramírez (@lauratapiasr) June 21, 2018

Alineación de Perú ante Francia.#Per #PeruVsFrancia pic.twitter.com/N7KkQRCr0K

— Solamente en Perú ---- (@SolamenteEnPeru) June 21, 2018

Alizeé – 1 La Tigresa Del Oriente – 0

Francia ---- vs Perú ---- Medio Tiempo

Vamos Perú

— Saúl (@SaulSan7) June 21, 2018

-No creo que Perú le gane a Francia– pic.twitter.com/mcJYWs1hIc

— Trujillano (@nightbeach24) June 18, 2018

—Vamos cuate no estés triste, si mi México mágico le ganó a Alemania ¿Por qué Perú no le puede ganar a Francia?—¡¿Por qué no?! pic.twitter.com/11O8TOZHLh

— Chibolo (@iChibolo) June 18, 2018

Perú ---- – Francia ---- JAJAJAJAJA -- pic.twitter.com/FuNrQOu1qc

— Elm (@elmdelavega) June 20, 2018