Corey Lewandowski se burló del caso de una niña con síndrome de Down: esa es la cara sarcástica de la crisis por la separación de familias

(CNN) - Corey Lewandowski, el hombre que gestionó la campaña presidencial de Donald Trump durante más de un año y quien aún sirve como consejero no oficial del presidente, dijo algo impactante durante una entrevista en el canal Fox News este martes: se burló del caso de una niña de 10 años con síndrome de Down.

Y no, no estoy bromeando. Puedes verlo abajo, pero aquí va un pequeño resumen: el estratega demócrata Zac Petkanas habla de una niña de 10 años con síndrome de Down que fue separada de su madre por la política de "tolerancia cero" instaurada por el gobierno de Trump en la frontera. Lewandowski dice despectivamente: "Womp, womp" (que en español suena wa wa). Petkanas en ese momento enloquece.

Esto es lo que Lewandowski está diciendo: No quiero escuchar tus historias de sollozos sobre niños separados de sus padres. Sus padres infringieron la ley. Punto.

En un comunicado el miércoles, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló que la separación de la niña de su madre fue en relación con una operación de tráfico de personas, no con la política de "tolerancia cero".

Así que pese a que Petkanas estaba equivocado en el motivo, no hay nada que señale que Lewandowski lo supiera, ni en el momento o en apariciones posteriores horas después.

Lewandowski tuvo la oportunidad de limpiar el desastre del martes por la noche durante otra aparición de Fox el miércoles por la mañana.

Bueno. Esto... no lo hizo.

Esto es lo que dijo en su lugar, con agradecimiento al DJ Judd de CNN por la transcripción:

"¿Una disculpa? Le debo una disculpa a los niños cuyos padres los están poniendo en una situación que los obliga a ser separados. Nosotros debemos una disculpa a Jamiel Shaw y Brian Terry y a la familia de Kate Steinle, quienes han permitido que estas personas sean asesinadas por extranjeros ilegales. La gente estadounidense debe una disculpa a esa gente. Cuando cruzas la frontera de forma ilegal estás cometiendo un crimen y hay una responsabilidad por cometer crímenes y así debería ser".

Los comentarios de Lewandowski, y su rechazo a pedir perdón por ello, son repugnantes. Sin clase. Sin sentimientos. Pero no está totalmente fuera de cómo el presidente y sus consejeros están lidiando con la crisis que han creado sobre la separación de familias en la frontera sur.

El propio Trump ha ofrecido pocos caminos de compasión, eligiendo en su lugar gastar sus energías de retórica en culpar a los demócratas de la crisis (un ataque que no va acompañado de hechos) e insistiendo en que solo el Congreso puede arreglar este problema (un ataque que no va acompañado de hechos).

Corey Lewandowski con Donald Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha ofrecido pocas vías de compasión, manteniendo una rueda de prensa el lunes por la noche en la que ella repetidamente hizo argumentos cínicos sobre la necesidad de endurecer la ley y dijo que ella no había visto ninguna de las fotos de los niños en jaulas. O sea, ¿en serio?

Esto es lo que Lewandowski, Nielsen y Trump parecen olvidar: puedes apoyar el orden de la ley. Puedes creer que necesitamos reforzar las fronteras. Y puedes entender que la separación de niños de sus familias es simplemente inhumano y no propio de la clase de país que queremos ser.

Estos dos sentimientos no se excluyen mutuamente. La ley nunca es solo la ley. La discreción se construye en la ley. Convertir esto en un árido debate sobre la política pasa por alto la marca. Reírse de la gente afectada por este cambio de política es extraordinariamente cruel.

Lewandowski parece no estar dispuesto o ser incapaz de hacerse cargo de este hecho. En un tuit el miércoles, trató de quitarse este feo sentimiento por medio (como era de esperar) culpar a la prensa: este fue su tuit:

"Muchas noticias falsas hoy. Me reí de un liberal que trataba de politizar a niños en contra de discutir el tema real que es arreglar un sistema de inmigración roto. Es ofensivo que el MSM no quiera hablar sobre el hecho de que estas políticas empezaron con Obama".

No. Mira el video. Está muy, muy claro de quién se está riendo Lewandowski.

Lewandowski lo dijo por una simple razón: él lo cree. Lo que es bastante terrible.