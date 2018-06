Personalidades critican la medida de "tolerancia cero" de Trump en la frontera

(CNN Español) - El gobierno de Donald Trump se encuentra en medio del escrutinio público por el endurecimiento de las políticas de inmigración que en las últimas semanas ocasionaron la separación de más de 2.000 niños de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos.

Empresarios, intelectuales y otras personas públicas se han manifestado en contra de la denominada “tolerancia cero” impulsada por Trump.

El fundador y presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, publicó este mensaje en Twitter: “Espero que los niños estén bien”. Un usuario le pidió que diera un comunicado "más potente", a lo que el empresario respondió: "Ni siquiera pude mantener a Estados Unidos en el acuerdo de París, pero si hay alguna manera para ayudar a estos niños, lo haré”.

I hope the kids are ok

— Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2018

I couldn’t even keep the US in the Paris Accord, but if there is some way for me to help these kids I will do so

— Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2018

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, expresó públicamente su oposición a la política inmigratoria y la calificó como "inhumana" durante una charla en Dublín, según informó The Irish Times.

El fundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, escribió en su red social: "Organizaciones como Texas Civil Rights Project y RAICES están haciendo un gran trabajo para ayudar a las familias en la frontera de EE.UU. a obtener asesoramiento legal y servicios de traducción, así como a documentar lo que sucede en el terreno para asegurarse de que estas historias se compartan. Hice una donación y también les animo a que lo hagan. Necesitamos detener esta política ahora mismo".

Jack Dorsey, cofundador de Twitter, también mostró su apoyo a las iniciativas creadas para mantener a las familias unidas y tuiteó: "Haz todo lo necesario para #ManteneralasFamiliasUnidas. ¿Cuáles son las formas de mayor impacto para ayudar?"

Do everything it takes to #KeepFamilesTogether.

What are the highest impact ways to help?

— jack (@jack) June 19, 2018

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, tuiteó: "Las historias e imágenes de familias separadas en la frontera son desgarradoras. Insto a nuestro gobierno a trabajar juntos para encontrar una forma mejor y más humana que refleje nuestros valores como nación".

The stories and images of families being separated at the border are gut-wrenching. Urging our government to work together to find a better, more humane way that is reflective of our values as a nation. #keepfamiliestogether

— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 19, 2018

La escritora J.K. Rowling, que otras veces se ha mostrado crítica con Trump, ha emitido muchos mensajes en contra de esta política, que dijo que crearía "traumas" en los pequeños. En uno de sus tuits, dijo: "Las ONG que trabajan para detener la institucionalización han estado diciéndole al mundo esto durante años. Separar a los niños de sus familias significa que muchos simplemente desaparecerán. La institucionalización hace que los niños sean muy vulnerables al abuso y la trata".

NGOs working to stop institutionalisation have been telling the world this for years. Separating children from their families means that many will simply vanish. Institutionalisation renders children highly vulnerable to abuse and trafficking. #KeepFamiliesTogether @lumos https://t.co/32v27uZRRy

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 20, 2018

El escritor Stephen King fue otro de los que se pronunciaron: "La detención de niños en la frontera y la consiguiente separación de ellos de sus padres es cruel, más allá de toda creencia. ¿Sigue siendo esto Estados Unidos, o los meses anteriores a Gilead de 'The Handmaid's tale'?

The detention of children at the border, and the consequent separation of them from their parents, is cruel beyond belief. Is this still America, or the months before Gilead in THE HANDMAID’S TALE?

— Stephen King (@StephenKing) June 19, 2018

King no ha sido el único que ha recordado la famosa distopía de Margaret Atwood. Ella misma se pronunció sobre un mensaje al respecto: "Es por eso que no puse nada en #TheHandmaidsTale que no haya sucedido en algún lugar... incluso el arrebato de niños de sus padres. ¿Creíble? Ay, sí".

That is why I did not put anything into #TheHandmaidsTale that had not happened somewhere... including the snatching of children from their parents. Believable? Alas yes. https://t.co/VGw8LkiCIV

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) June 19, 2018

"Trump está arrancando a los niños de sus padres, violando los derechos humanos", dijo la escritora en otro mensaje, en el que apoyaba a una ONG que trabaja con los inmigrantes.

Trump is ripping kids from parents, violating human rights. Sign to put global pressure on American ambassadors @USAmbCanada https://t.co/WZAN8eRVSK

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) June 19, 2018

Paul Krugman, ganador del Nobel de Economía, tuiteó también en contra de la política: "Tantas cosas terribles han sucedido en la política de Estados Unidos que la esperanza se siente ingenua, pero tengo la ligera sensación de que poner a los niños en jaulas se está volviendo un poco Joseph Welch, '¿No tienes ningún sentido de la decencia?'. Es el momento para América".

So many terrible things have happened in U.S. politics that hope feels naive, but I have a slight sense that putting children in cages is becoming a bit of a Joseph Welch, "Have you no sense of decency?" moment for America https://t.co/jSibwKITx9

— Paul Krugman (@paulkrugman) June 19, 2018

La ex primera dama Michelle Obama tuiteó apoyando las críticas de Laura Bush sobre esta política: "A veces la verdad va más allá de los partidos", dijo.

Sometimes truth transcends party. https://t.co/TeFM7NmNzU

— Michelle Obama (@MichelleObama) June 18, 2018

La actriz mexicana Karla Souza comentó una historia de The Washington Post que narra cómo un niño fue separado de su familia. "Qué tragedia, Mis pensamientos y oraciones con la familia Muñoz".

What a tragedy. Thoughts and prayers to the Muñoz family ------ #FamiliesBelongTogether https://t.co/Vf1K2HTNhs

— Karla Souza (@KarlaSouza7) June 18, 2018

"En este Día del Padre, espero que nuestro Presidente y sus súbditos recuerden que los niños deben estar con sus padres, no en centros", fueron las palabras de crítica del presentador Jimmy Kimmel.

This Father's Day, I hope that our President and his minions remember that children should be with their parents, not in detention centers https://t.co/pIhcR9ygI1

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 17, 2018

El actor mexicano Gael García Bernal, después de retuitear varios mensajes con críticas a la política, se preguntó cuándo Estados Unidos vivirá una verdadera huelga: "¿Habrá alguna vez huelga en Estados Unidos? ¿Cuándo va a haber una manifestación política masiva que tenga un impacto real en las políticas que su gobierno está promulgando? Estudiantes, trabajadores, miembros del sindicato... ¿sucederá?".

Is there ever gonna be a strike (huelga) in the United States of America? When is there gonna be a massive political manifestation that has real impact on the policies that their government is enacting? Students, workers, union members... will it happen?

— Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) June 20, 2018

"Seres, ¿humanos?", se preguntó la cantante mexicana Julieta Venegas, quien también retuiteó varios mensajes en contra de esta política.

Seres, ¿humanos? ---- pic.twitter.com/GqtJaUxuS5

— Julieta Venegas (@julietav) June 19, 2018

"¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política", dijo la también cantante mexicana Thalía.

¡No puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas creaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres! Esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, si están siendo tratados mal, si piensan que jamas volverán a verlos... me parte el alma. ¡Esto tiene que parar! -- I can’t believe the desperation and the pain these parents are suffering right now! As a mother, I can’t imagine being separated from my children, and not knowing if they are hungry, cold, mistreated or if I will ever see them again. This breaks my heart. It has to stop!

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 19, 2018 at 8:02am PDT

La actriz española Penélope Cruz dijo tener "el corazón roto" por lo que está sucediendo en la frontera: "Mi corazón se rompe pensando en estos niños y sus padres".

My heart breaks thinking about these children and their parents. https://t.co/y98X3TIlw7

— Penélope Cruz Oficial (@PenelopeCruzOfi) June 20, 2018