Fanáticos de Japón y Senegal ayudan a limpiar los estadios en el Mundial de Rusia 2018

(CNN) - Después de que tanto Japón como Senegal ganaron en la Copa Mundial de Fútbol de 2018 el martes, uno esperaría que sus fanáticos se congregaran en las calles para celebrar.

Algunos espectadores japoneses y senegaleses, sin embargo, decidieron quedarse atrás para ayudar a limpiar el desorden dentro del estadio.

Las fotos y los videos que mostraban a los fanáticos buscando basura en las gradas y recogiéndolo se volvieron virales en las redes sociales.

#TyCSportsMundial Senegal consiguió un triunfo histórico. Pero sus hinchas en lugar de festejar a minutos de terminado el partido, se encargan de limpiar su sector antes de retirarse. #RESPECT. pic.twitter.com/RiKovpfmoT

— TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2018

Senegal consiguió un triunfo histórico. Pero sus hinchas en lugar de festejar a minutos de terminado el partido, se encargan de limpiar su sector antes de retirarse", tuiteó el canal de televisión argentino TyC Sports.

Los fanáticos fueron elogiados por sus esfuerzos por varias personas en Twitter.

"Esto no debe ignorarse", tuiteó un usuario. "Sé como un hecho que yo no me habría quedado a limpiar. Juego limpio y un poco de clase se ve aquí".

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support ---- #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi

— Christopher McKaig (@Coachmckaig) June 19, 2018

La victoria de Senegal fue el segundo partido del Grupo H del día, luego del triunfo histórico de Japón sobre Colombia por 2-1.

1 de 24

| Sergio Ramos, capitán de España, en el suelo con dolor en la espalda durante el partido contra Irán. (Crédito: Richard Heathcote/Getty Images)

2 de 24

| El arquero de Irán, Alireza Beiranvand, para un balón en el partido contra España. (Crédito: ROMAN KRUCHININ/AFP/Getty Images)

3 de 24

| Una mujer apoya a España minutos antes del partido ante Irán. (Crédito: Richard Heathcote/Getty Images)

4 de 24

| Un fanático con las banderas de Irán y España en sus mofletes. (Crédito: ROMAN KRUCHININ/AFP/Getty Images)

5 de 24

| Luis Suárez de Uruguay celebra su anotación al minuto 23. (Ryan Pierse/Getty Images)

6 de 24

| Hinchas de Uruguay celebran el gol de su equipo frente a Arabia Saudita.

7 de 24

| Hinchas de Uruguay animan a su equipo antes de entrar al estadio. (Clive Rose/Getty Images)

8 de 24

| Una hincha de Uruguay anima a su equipo a las afueras del estadio. Uruguay irá por su segunda victoria en Rusia 2018.

9 de 24

| Cristiano Ronaldo celebra con los hinchas tras anotar el primer gol frente a Marruecos al minuto 5. en Moscú. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

10 de 24

| Un hincha de Portugal y uno de Marruecos se abrazan animando a sus equipos antes de que rodara el balón en el estadio Luzhniki .

11 de 24

| Un chica con el rostro pintado con las banderas de Arabia Saudita y Uruguay posa para una foto. (Ryan Pierse/Getty Images)

12 de 24

| CR7 celebra su gol a los 5 minutos. El partido terminó 1 a 0 a favor de Portugal. (JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images)

13 de 24

| Una hincha de Portugal sostiene un cartel con el mensaje: Amo a CR7. Tras anotar un hat-trick frente a España en su debut en el Mundial, Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, buscará más goles frente a Marruecos. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

14 de 24

| Cristiano Ronaldo durante el partido de Portugal contra Marruecos

15 de 24

| Una fan de Irán a las puertas del estadio en el que su selección se enfrenta con España. (Crédito: BENJAMIN CREMEL/AFP/Getty Images)

16 de 24

| Una fanática de Irán posa delante del estadio en el que la selección se enfrenta a España. (Crédito: BENJAMIN CREMEL/AFP/Getty Images)

17 de 24

| Un hincha vestido como león anima a Marruecos desde la tribuna. A la selección de Marruecos se le llama los Leones del Atlas.

18 de 24

| Marruecos fue derrotado 1 a 0 por Irán. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

19 de 24

| Un hincha vestido como león anima a Marruecos desde la tribuna. A la selección de Marruecos se le llama los Leones del Atlas.

20 de 24

| "Mi mamá es de Marruecos y mi papá de Portugal. No puedo escoger entre mamá y papá", dice el mensaje de este hincha.

21 de 24

| La hinchada de los Leones del Atlas anima a su equipo. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

22 de 24

| Marruecos necesitaba una victoria tras ser derrotado 1 a 0 frente a Irán. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

23 de 24

| Un hincha con el cuerpo pintado con la bandera de Uruguay se prepara para entrar al estadio. El conjunto charrúa viene animado tras su victoria en su debut. (Matthias Hangst/Getty Images)

24 de 24

| Hinchas de Uruguay animan a su equipo antes de entrar al estadio. (Clive Rose/Getty Images)

La victoria de Japón hizo que el país fuera la primera nación asiática en derrotar a un equipo sudamericano en un Mundial.