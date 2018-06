Canadá, el segundo país del mundo en legalizar la marihuana

(CNN) - La marihuana recreativa será legal en Canadá después de que el Senado aprobara un proyecto de ley "histórico" este martes con un voto de 52-29.

Canadá es solo el segundo país en el mundo (y el primero del G7) que implementa legislación para permitir el mercado de marihuana. En la vecina Estados Unidos, nueve estados y el distrito de Columnia ahora permiten el uso recreativo de marihuana, y 30 permiten su uso medicinal.

El proyecto de ley C-45, también conocido como el Acta del Cannabis, surge de la promesa de campaña del primer ministro, Justin Trudeau, de mantener la marihuana lejos de los usuarios menores de edad y reducir los delitos relacionados.

El acta para legalizar el uso recreativo de la hierba se introdujo por primera vez el 13 de abril de 2017, y luego se aprobó en la Cámara de los Comunes en noviembre. La aprobación del proyecto de ley en el Senado fue el último obstáculo en el proceso.

Uruguay fue el primer país en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana en diciembre de 2013.

Aunque el gobierno canadiense había declarado inicialmente su intención de implementar la medida en julio de 2018, las provincias y territorios, que serán responsables de redactar sus propias reglas para la venta de marihuana, han informado que necesitarían de ocho a 12 semanas después de la aprobación del Senado para la transición al nuevo marco.

Se espera que el gobierno elija una fecha a principios o mediados de septiembre.

En Twitter, Trudeau elogió el proyecto de ley y se centró en la juventud de Canadá.

"Ha sido demasiado fácil para nuestros hijos obtener marihuana, y para los delincuentes obtener los beneficios. Hoy, cambiamos eso. Nuestro plan para legalizar y regular la marihuana acaba de aprobarse en el Senado. #PromesaMantenida".

La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, también aplaudió la votación.

"Este es un hito histórico para la política progresista en Canadá", escribió en Twitter. "Esta legislación ayudará a proteger a nuestros jóvenes de los riesgos del cannabis mientras mantiene las ganancias fuera de las manos de los delincuentes y el crimen organizado".

Qué es legal y qué no en Canadá

Una vez que el proyecto de ley esté formalmente aprobado, los adultos podrán llevar y compartir hasta 30 gramos de marihuana legal en público. También podrán cultivar hasta cuatro plantas en sus casas y preparar productos como los que puedan ser comidos para uso personal.

Sin embargo, estrictas normas seguirán rigiendo la venta y uso de la marihuana.

Se espera que los consumidores compren marihuana de minoristas regulados por provincias, territorios o, cuando ninguna de esas opciones esté disponible, productores con licencia federal. La marihuana tampoco se venderá en el mismo lugar que el alcohol o el tabaco.

El Senado de Canadá aprobó este martes el uso recreativo de la marihuana. (Crédito: LARS HAGBERG/AFP/Getty Images)

El gobierno canadiense también ha implementado cambios a sus leyes de conducción, para abordar las repercusiones de conducir bajo la influencia del cannabis.

El proyecto de ley fijó un límite en la edad mínima para el consumidor de los 18 años, y hace que la producción, distribución o venta de productos de cannabis sea una infracción en el caso de los menores.

Si bien las provincias pueden aumentar la edad mínima, la intención es continuar desalentando a los jóvenes canadienses del uso de marihuana, estableciendo muchas de las mismas restricciones que existen para los cigarrillos y otros productos de tabaco.

Boom en el mercado

También se espera que el proyecto C-45 active una industria de 1.000 millones de dólares, dado que el gasto total en marihuana podría aumentar hasta en un 58%, especialmente porque se espera que los usuarios estén dispuestos a pagar un recargo por el acceso legal a la droga.

La industria de la marihuana está lista para el cambio con la aprobación en el Senado de C-45.(Crédito: James MacDonald/Bloomberg)

En Estados Unidos, BDS Analytics calculó que la industria de la marihuana absorbió casi 9.000 millones de dólares en ventas en 2017. Los ingresos de las ventas son equivalentes a la industria entera de las cafeterías.

Como resultado, los intentos de legalizar el cannabis para uso recreativo han hecho que compañías de marihuana canadienses como Canopy Growth Corp., Aphria Inc. y Aurora Cannabis Inc. se conviertan en el centro del frenesí de los inversores.

A medida que las provincias decidan las reglas locales de implementación, la disponibilidad de marihuana variará en todo el país. En Alberta, la hierba recreativa estará ampliamente disponible en más de 200 minoristas privados en toda la provincia. En el extremo opuesto del espectro, la disponibilidad de marihuana solo se proporcionará en 40 tiendas estatales en Ontario. En Terranova y Labrador, estará disponible en las tiendas de comestibles Loblaws.

- Mary McDougall y Madison Park, de CNN, contribuyeron a este reporte.