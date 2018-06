Los mejores memes de la victoria de Portugal frente a Marruecos

(CNN Español) - Portugal venció 1 a 0 a Marruecos con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo este miércoles en el Mundial de Rusia 2018. El protagonismo de CR7, su barba, el director técnico de Marruecos y más fueron el objetivo de los memes.

#PORMAR Marruecos cada que la toca Ronaldo pic.twitter.com/Ill1Uwi5sq

— neomitic (@neomitic) June 20, 2018

Cristiano Ronaldo con Portugal pic.twitter.com/YJpKmBFoBf

— SOLOFÚTBOLMEMES- (@SoloFutbolMemes) June 15, 2018

Cristiano Ronaldo casually growing a goatee just to remind everyone he's the GOAT -- pic.twitter.com/tTjZIckLoM

— Footy Jokes (@Footy_JokesOG) June 20, 2018

CR7 se tira y pide Var. #PORMAR pic.twitter.com/iBzQj6VEXJ

— Bel. (@_haehyuk) June 20, 2018

Cuando eres Jaime Lannister de día y director técnico de Marruecos de noche.#PORMAR #Rusia2018 pic.twitter.com/CZh0tB209J

— Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) June 20, 2018

Diferentes percepciones del Portugal vs Marruecos https://t.co/erUkz8Mj3l pic.twitter.com/a0nDEmx8hB

— memedeportes (@memedeportes) June 20, 2018

Quiero a Ronaldo en mi selección. pic.twitter.com/jIZJ4eVzLL

— Pame FD -- (@FDoficial) June 20, 2018