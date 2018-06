Meghan y Enriquen asisten al Royal Ascot con la reina Isabel

(CNN) - Meghan, la duquesa de Sussex, hizo su primera aparición en el prestigioso evento Royal Ascot de Gran Bretaña, la joya de la corona en el calendario británico de carreras de caballos.

Acompañó a su esposo, el príncipe Enrique, y a la reina Isabel II para el primer día del evento de carreras, que se extenderá hasta el 23 de junio.

Harry y Meghan, que se casaron en el castillo de Windsor hace un mes, entregaron el trofeo ganador del St James's Palace Stakes al jinete Frankie Dettori, del caballo 'Without Parole'.

La pareja llegó al hipódromo en un carruaje de caballos, una práctica que comenzó en 1825 cuando los miembros de la familia real ingresaban al lugar todos los días desde el castillo de Windsor.

La duquesa de Sussex asistió con un vestido color crema, que hacía juego con su sombrero del mismo tono y al de negro. La reina vistió de amarillo brillante.

Royal Ascot es la reunión con más riqueza de Gran Bretaña: tiene un premio de 9,7 millones de dólares y ocho carreras de Grupo Uno, el nivel más alto de carreras.

Meghan tuvo su primer compromiso oficial junto a la reina y sin su esposo la semana pasada, donde inauguraron un nuevo puente de peaje en el condado de Cheshire, en el noroeste de Gran Bretaña.

Este martes, el Palacio de Kensington también anunció que Meghan y Enrique visitarán Dublín, Irlanda, el próximo mes: el 10 y 11 de julio.

They are looking forward to learning more about Ireland's history and experiencing its rich culture, as well as meeting the people who are shaping the country's future.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 19, 2018

"Están ansiosos por aprender más sobre la historia de Irlanda y experimentar su rica cultura, así como por conocer a las personas que están moldeando el futuro del país", tuiteó el Palacio.