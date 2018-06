Trump intensifica su retórica: los demócratas quieren que los "inmigrantes ilegales infesten nuestro país"

(CNN) - El presidente Donald Trump intenisifcó su acalorada retórica de inmigración el martes, acusando a los demócratas de querer que los inmigrantes "infesten a nuestro país" y convirtiendo un discurso sobre la economía en una diatriba furiosa en defensa de su postura dura.

Fue un reflejo de la creciente frustración de Trump por que la crisis por las separaciones de familias que sacudió a su administración haya dado lugar a acusaciones de abuso infantil y falta de corazón. En privado, Trump ha insistido en que tiene razón para seguir adelante con una práctica que ha causado protestas en todo el espectro político.

LEE: Niños y padres están siendo separados en la frontera: esto es lo que sabemos

En un tuit por la mañana, Trump usó el lenguaje que evoca imágenes de plagas, no seres humanos, al describir a los inmigrantes que se acercan a la frontera con Estados Unidos.

"Los demócratas son el problema", escribió. "No les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar cuán malos puedan ser, lleguen en masa e infesten a nuestro país, como la MS-13. ¡No pueden ganar con sus terribles políticas, por eso los ven como potenciales votantes!", dijo.

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

El mes pasado, la administración anunció públicamente su decisión de acusar a cada adulto atrapado cruzando la frontera ilegalmente de delitos federales, en lugar de referir a aquellos con niños principalmente a los tribunales de inmigración, como lo hicieron las administraciones anteriores.

MIRA: El desgarrador audio de niños inmigrantes separados de sus padres en la frontera de EE.UU.

Debido a que el Gobierno está llevando a los padres ante el sistema de justicia penal, los niños son separados de ellos sin un procedimiento claro para su reunificación aparte de las líneas directas a las que los padres pueden llamar para tratar de rastrear a sus hijos.

En las últimas semanas, las imágenes desgarradoras y el audio de los niños que lloran por sus padres han captado la atención de la nación mientras los legisladores buscan una solución para terminar con las separaciones y la Casa Blanca dobla su insistencia en que simplemente está aplicando la ley.

El martes, Trump se reunirá con los republicanos del Congreso para discutir opciones de legislación de inmigración que puedan poner fin a esta práctica. Pero el camino a seguir no está claro, y el mismo Trump sugirió el martes que probablemente haga cambios a lo que sea que se apruebe.

"Tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Podríamos hacerlo bien, o simplemente mantenerlo en marcha", dijo.

La Casa Blanca y funcionarios del Congreso dijeron que Trump se refería al lenguaje de separación familiar que los líderes del Partido Republicano planean agregar a un proyecto de ley de inmigración cuando hace referencia a hacer "cambios" a la legislación.

MIRA: Este folleto explica a los inmigrantes por qué son separados de sus hijos

La retórica de inmigración de línea dura de Trump fue una pieza central de su campaña, comenzando con su discurso de anuncio de campaña en junio de 2015.

"Cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor de sí mismos... Están enviando personas que tienen muchos problemas, y nos están trayendo esos problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas", dijo Trump en ese momento.

El martes, revivió su afirmación de que algunos países no están enviando lo mejor de ellos y amenazó con retirar la ayuda estadounidense.

"Cuando los países nos maltraten enviando gente, no lo mejor de ellos, no vamos a dar más ayuda a esos países", dijo. "¿Por qué deberíamos?".

- Tal Kopan de CNN contribuyó a este reporte.