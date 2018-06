¿Quien era el XXXTentacion, el polémico rapero que fue asesinado en la Florida?

(CNN) - El rapero XXXTentacion fue asesinado de un disparo en un aparente caso de robo este lunes en el condado de Broward, Florida, según la Policía.

Scroll for more content...

El rapero de 20 años, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, salía de una tienda de deportes de motor antes de las 4 p.m. cuando dos hombres en una camiseta SUV oscura le dispararon y lo mataron en un aparente asalto, dijo Keyla Concepción, oficial de información pública del departamento de shérif del condado de Broward.

Las autoridades están buscando activamente a los dos hombres y pidiendo que cualquier persona que haya presenciado el tiroteo se acerque a atestiguar, dijo Concepción.

LEE: Asesinan a una mujer transgénero por rumores falsos difundidos en WhatsApp

Camino a la fama

XXXTentacion, nativo de Plantation, Florida, alcanzó la fama luego de que su canción “Look at Me” se volviera viral en redes sociales y en la plataforma SoundCloud en 2016, según la afiliada de CNN, WSVN-TV.

Además apareció en la revista XXL en 2017 como el artista revelación de 2017 junto con otros artistas prometedores.

Su más reciente álbum “?” alcanzó el lugar número 1 cuando fue lanzado en marzo, según el sitio web de Billboard. El single del álbum “Sad!” alcanzó el número 7 en el Billboard Hot 100 y duró 15 semanas en las listas, según Billboard.

rest in peace ------ I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw

— KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018

Al momento de su muerte, estaba esperando un juicio por violencia doméstica en un incidente que involucraba a su novia embarazada, según documentos de la corte. Y había estado bajo arresto domiciliario mientras esperaba un juicio por agresión y acoso. El arresto domiciliario fue levantado en marzo, según documentos de la corte de Miami-Dade.

Él se había declarado inocente de múltiples cargos de delitos graves, entre ellos manipulación de testigos.

XXXTentacion también fue blanco de controversia. Su video musical de 2017 del éxito “Look at Me” desató una reacción violenta por una escena en la que XXXTentacion linchaba a un joven blanco. El video también hacía referencia a puntos álgidos en el debate nacional sobre la raza como la paliza a Rodney King en 1991, el linchamiento en Mississippi del adolescente de 14 años Emmet Till en 1955, las marchas en Ferguson, Missouri, en 2014, el tiroteo policial de Philando Castile en Minessota en 2016 y la violencia de 2017 en Charlottesville, Virginia.

Al final del video, XXXTentacion habla sobre la violencia y los jóvenes estadounidenses.

“¿Están dispuestos a arriesgar el futuro de sus hijos debido a tu propio fanatismo? La elección es tuya, pero tus hijos no tolerarán el odio. Esta generación será amada, educada, escuchada y entendida”.

- Amanda Watts y Amanda Jackson de CNN contribuyeron con este reporte.