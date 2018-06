Esta niña de dos años es la imagen de la "tolerancia cero" de Trump hacia los inmigrantes

La niña de 2 años mira a los adultos a su alrededor con lágrimas en sus ojos asustados, sus rizos aferrados a un lado de su rostro y su boca abierta en un grito aterrorizado.

Scroll for more content...

La niña, que estaba con su madre y otras personas, había atravesado el Río Bravo y los agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron en Texas la semana pasada.

Los agentes estaban buscando personas antes de que los llevaran a las furgonetas para llevarlos a un centro de procesamiento. John Moore, un fotógrafo de Getty y ganador del Premio Pulitzer, tomó la fotografía después de que la madre de la niña la dejó en el suelo.

MIRA: Este folleto explica a los inmigrantes por qué son separados de sus hijos

"Una de las últimas personas en subir al autobús fue la madre de esta niña y su hija juntas", le dijo a Ana Cabrera de CNN. "Y cuando fueron a cachear el cuerpo (de la madre) contra el vehículo, le pidieron que dejara a su hija. Y en ese momento, en ese momento, la niña rompió a llorar".

Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a un grupo de inmigrantes centroamericanos en la frontera de Estados Unidos y México cerca de McAllen, Texas.(Crédito: John Moore/Getty Images)

"No es inusual que los niños pequeños en cualquier circunstancia tengan ansiedad por la separación. Pero creo que esta situación particular con la separación de las familias conduce y le da un nuevo significado a esa frase".

La niña hondureña y su madre son llevadas bajo custodia. (Crédito: John Moore/Getty Images)

La niña llorando es el rostro humano de la nueva política de inmigración de "tolerancia cero" del presidente Donald Trump, que ha resultado en la separación de padres e hijos indocumentados.

Cerca de 2.000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres en un periodo de unas seis semanas entre abril y mayo, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La administración de Trump ha dicho que remitirá para enjuiciamiento a todas las personas que sean capturadas cruzando la frontera ilegalmente, incluso si alegan que merecen asilo o tienen hijos pequeños.

Un grupo de inmigrantes centroamericanos navega en balsa por el Río Grande desde México. Más tarde fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza y enviados a un centro de procesamiento. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Moore no sabe qué le sucedió a la niña y si fue separada de su madre.

MIRA: La ONU pide a EE.UU. terminar con la separación de familias en la frontera

"El proceso de separación de las familias pasa lejos de las lentes (de cámara)", dijo. "Pude ver lo más cerca que uno puede llegar a lo que realmente parece".

La madre de la niña quita los cordones de sus zapatos, según le pidieron los agentes fronterizos. (Crédito: John Moore/Getty Images)

El fotógrafo dijo que había podido hablar muy brevemente con la madre de la niña. Habían salido de Honduras y habían estado viajando durante un mes.

"Un mes entero es un viaje muy difícil para estas personas, a menudo muy peligroso. Y para cuando llegaron al lado de EE.UU., probablemente ya habían pasado por mucho", dijo Moore, fotógrafo de Getty Images que pasó los últimos 10 años cubriendo el tema de inmigración desde ambos lados de la frontera.

Un agente de la Patrulla Fronteriza lanza un reflector cerca de la frontera el 12 de junio.(Crédito: John Moore/Getty Images)

El foco golpea a una madre y su hijo cerca de la frontera el 12 de junio. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Moore fotografió detenciones la semana pasada cerca de McAllen, Texas. Al parecer, la gente no sabía que pronto podrían separarse de sus hijos, dijo. Para familias como la niña y su madre, habían estado viajando durante un mes.

"Podría decir que no estaban al tanto de las noticias recientes", dijo. "Habían estado viajando en condiciones difíciles. Pero yo sabía lo que iba a pasar después. Y para mí, tomar estas fotos, escenas que había visto antes, pero sabiendo que estos padres y sus hijos pronto serían en centros de detención separados... me resultó difícil personalmente como periodista, como ser humano y especialmente como padre".

MIRA: Melania Trump dice que "odia ver" niños separados de sus familias en las fronteras

Inmigrantes con grilletes al salir de un tribunal federal de EE. UU. en McAllen, Texas, el lunes 11 de junio. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Familias centroamericanas salen de un centro de procesamiento en McAllen el 11 de junio. "La política de 'tolerancia cero' no parece ser uniforme", dijo Moore. "Algunas familias son liberadas y otras no. Puede depender de la disponibilidad del espacio de detención". (Crédito: John Moore/Getty Images)

El cacheo a la madre solo tomó unos segundos. Moore se arrodilló para ponerse al nivel de la niña y tomar las fotos.

"Los metieron en una furgoneta y se los llevaron", dijo, "así que cuando terminé de tomar estas fotografías, tuve que detenerme y respirar. Estaba algo superado por la emoción, pero luego todo terminó y se marcharon".

La nueva política del gobierno de Trump ha sido criticada por líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos y muchos legisladores estadounidenses, incluidos los republicanos. La ex primera dama Laura Bush calificó la separación de los niños de "cruel" e "inmoral" en un artículo de opinión en The Washington Post.

Un grupo de niños sale del centro de procesamiento de McAllen el 11 de junio. Los niños separados de sus familias son llevados al Departamento de Salid y Servicios Humanos para que cuiden de ellos. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Los funcionarios del Gobierno han defendido el enfoque, diciendo que las separaciones de familias inmigrantes en la frontera no son diferentes de lo que sucede cuando se arresta a cualquier persona acusada de un crimen.

MIRA: Jeff Sessions cita la Biblia para defender políticas de inmigración de mano dura y separación de familias

"Nuestra política es que si infringe la ley, lo enjuiciaremos", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. "Tienes la opción de ir a un puerto de entrada y no cruzar ilegalmente a nuestro país".

Algunos inmigrantes se refugian en un "centro de relevo" de ONG católicas después de ser liberados de la custodia. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Moore ha cubierto muchas crisis de noticias internacionales, incluida la epidemia de Ébola y la Primavera Árabe, y en años más recientes se ha centrado en la frontera entre Estados Unidos y México.

Ha viajado a México, Honduras y Guatemala y ha acompañado a inmigrantes en el comienzo de su viaje hacia el norte. Él también ha tenido acceso a muchos agentes federales y ha salido con ellos en sus patrullas.

Sus experiencias son parte de su libro recientemente publicado "Undocumented: Immigration and the Militarization of the United States-Mexico Border" ["Indocumentados: Inmigración y la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México"].

"Estos temas normalmente son presentados como blanco y negro, y no lo son en absoluto", dijo. "Hay muchos niveles de grises".

Una inmigrante deja la custodia federal el 11 de junio. Ella lleva sus pertenencias que inicialmente fueron confiscadas. (Crédito:John Moore/Getty Images)

MIRA: Se reportan nuevos casos de familias separadas en la frontera entre EE.UU. y México

Durante la última semana, Moore también ha fotografiado a algunos inmigrantes en "centros de descanso" locales donde pueden obtener refugio, comida y ropa si son liberados. Otras fotos muestran inmigrantes con grilletes.

Pero es la foto de la niña de rosa la que ha circulado ampliamente, llegando a muchas portadas y publicaciones en redes sociales con críticas mordaces de la nueva política de Trump.

"Es muy, muy difícil para la mayoría de los estadounidenses imaginar que los niños y sus padres están separados de la manera en que lo están", dijo Moore.

Encuesta CNN: una mayoría en EE.UU. se opone a la política de inmigración que causa la separación familias, pero los republicanos la aprueban

Editora gráfica: Sarah Tilotta.