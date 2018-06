Exclusivo: Trump pensó que las separaciones de familias disuadirían a los inmigrantes indocumentados, pero documentos internos muestran que no ha sido así

(CNN) - La política de tolerancia cero del gobierno de Trump que ha resultado en miles de separaciones familiares en la frontera no ha disuadido a los inmigrantes de tratar de ingresar ilegalmente al país, a pesar de las predicciones de la administración de que así sería, según los documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por CNN.

Los documentos, que hacen referencia al esfuerzo como la "iniciativa de enjuiciamiento", demuestran que a principios de abril, días después de que el presidente Donald Trump anunciara que enviaría a la Guardia Nacional a la frontera y después de que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunciara que sus oficinas procesarían todos los cruces ilegales enviados al Departamento de Justicia, el personal de Seguridad Interna predijo que los efectos disuasivos de las políticas serían visibles rápidamente.

"El impacto total de las iniciativas políticas no se realizan completamente durante dos o tres semanas después de la publicación de mensajes públicos; sin embargo, algunos inmigrantes que ya están en marcha pueden detenerse temporalmente para determinar los efectos de la nueva política", afirma el documento.

En cambio, los datos hechos públicos mostraron un aumento de aproximadamente 5% en el número de personas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente en comparación con las cifras de abril, incluyendo un gran aumento en los niños no acompañados.

Si bien los documentos no se refieren a la conceptualización de la política o las deliberaciones internas que la precedieron, ponen en tela de juicio la justificación de la política por parte del gobierno. La falta de un impacto medible en la inmigración da peso a las preguntas sobre la efectividad de la política, yendo más allá de los problemas morales planteados por los críticos de la política.

Hasta ahora, esta política ha resultado en la separación de al menos 2.000 niños de sus familias.

La decisión del gobierno de comenzar a enviar a todas las personas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente para su enjuiciamiento, incluidas las que vienen con niños, ha resultado en que esas familias sean separadas cuando los adultos son enviados a enfrentar cargos criminales, sin procedimientos claros para reunirlos con sus hijos después.

El mismo Trump ha intentado culpar falsamente a los demócratas de las separaciones familiares, al tiempo que sugiere que es principalmente una táctica de negociación para obligar a los demócratas a aceptar otras medidas de línea dura que su gobierno está buscando.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, también defendió la política el lunes en medio de crecientes críticas. Ella le dijo a "aquellos que se han quejado" que deberían trabajar con la administración para "arreglar" las leyes con las que están en desacuerdo.

"No nos disculparemos por el trabajo que hacemos o por el trabajo que hacen las fuerzas de la ley para hacer el trabajo que los estadounidenses esperan que hagamos", dijo, hablando frente a una audiencia amistosa de la Asociación Nacional de Sheriffs. "Las acciones ilegales tienen y deben tener consecuencias. No más pases gratuitos, no más salir de la cárcel con tarjetas gratis".

Pero un mes después de que la administración comenzara a generar titulares sobre la separación familiar, los propios datos del Departamento de Seguridad Nacional mostraron que la política aún no tenía el efecto deseado y predicho sobre el número de personas que intentaban cruzar la frontera ilegalmente o el número de personas que se presentaban en una cruce legal sin documentación, pero pudiendo solicitar asilo.