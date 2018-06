Los mejores memes del España vs. Portugal vistos en redes sociales

(CNN Español) - Rusia 2018 empezó y la fiesta del fútbol no solo se vive y vivirá en los estadios, sino también en las redes sociales. Y los memes son una expresión de ello. Si la inauguración del Mundial y el Uruguay vs Egipto inspiraron innumerables memes, el España vs Portugal no se quedó atrás.

Scroll for more content...

Cristiano Ronaldo se puso el equipo portugués sobre los hombros y anotó los tres goles con los que empató a España. Por parte del equipo de Fernando Hierro, el rendimiento de su portero, David de Gea, y el doblete de Diego Costa acapararon la atención de los que se dedicaron a crear memes.

LEE: Los doodles de Google honran a las 32 selecciones en el Mundial

España y Portugal son parte del Grupo B de la Copa del Mundo junto a Marruecos e Irán. Precisamente, el equipo asiático ganó al africano en esta jornada.

Cristiano Ronaldo, jugador del Portugal, y Fernando Hierro, entrenador de España. (Crédito: Stu Forster/Getty Images)

Mira aquí algunos de los memes del España vs Portugal:

Por esto es que lo deben dejar a uno en paz #PortugalVsSpain #Rusia2018 pic.twitter.com/NNvesEhrGA

— Leydi navarro (@milenitanabie) June 15, 2018

Sobre a partida #PortugalVsSpain @Esp_Interativo pic.twitter.com/hwWz9m8hw0

— Kau15.06------------ (@kauanlino103) June 15, 2018

Se puede ver el momento exacto en el que Karius le pasa sus poderes a De Gea.#ESP #WorldCupRussia2018 #vamosespaña pic.twitter.com/GBZ9MIAqDU

— Felipe Piña™ (@FelipePMoya) June 15, 2018

We are not worthy -- pic.twitter.com/iFDaxh8tOz

— B/R Football (@brfootball) June 15, 2018

#BuenViernes y ahora la opinión de Zague respecto al Golazo de Cristiano Ronaldo #Portugal vs #España pic.twitter.com/O02K2xNfcK

— MemesLandia (@MemesLandias) June 15, 2018

Misterio resuelto... -- . . . #karius #degea #españa #spain #worldcup #russia #russia2018 #rusia2018 #fifa #portugal

A post shared by Fútbol Al Revés (@futbolalreves) on Jun 15, 2018 at 12:07pm PDT

Tiembla Phelps https://t.co/rRmHo7Gm4y pic.twitter.com/9yiA2Erubl

— memedeportes (@memedeportes) June 15, 2018

Lo de de Gea ya lo predijeron los Simpson #Esp #Por #PortugalVsSpain #Rusia2018 pic.twitter.com/QiRwsJX6ii

— -- Dmg on Holiday-- (@nenasub2) June 15, 2018

De Gea en este momento. pic.twitter.com/PDIBH4svUt

— Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) June 15, 2018

Ayyyyy mi madre que golazo pic.twitter.com/Fi7VyI2byW

— TDMás (@tdmas_cr) June 15, 2018

Cuando ves la “falta” de Cristiano --------- pic.twitter.com/v0rGe8T8jT

— Ana Ma. Rodríguez P (@Anie3344) June 15, 2018

Cristiano en Portugal. pic.twitter.com/AE4SJLPl1u

— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 15, 2018

⁦@tjcope⁩ la velocidad de hacer memes en España -- pic.twitter.com/tJEPtFpKHC

— Vichu (@Vichudelama) June 15, 2018

DIOS MIO, CRISTIANO RONALDO... #Rusia2018 #PortugalVsSpain pic.twitter.com/0btiYY1B9k

— Gustavo Andrés (@Gustavo__Ayala) June 15, 2018

Cristiano Ronaldo and his Portugal teammates. pic.twitter.com/zKdNC6Xt6X

— World Cup (@EPLBible) June 15, 2018

La esperanza es lo último que se pierde https://t.co/1q7fhit3Yx pic.twitter.com/KN6KQLa7e4

— memedeportes (@memedeportes) June 15, 2018

Parecidos indiscutibles:– Ambos tienen pelo largo.– Ambos tienen barba.– Ambos usan mantequilla en los guantes.

De Gea y Karius, separados al nacer.#VamosEspaña #Mundial2018 pic.twitter.com/722nrLdCxe

— Daniel Sánchez -- (@danisanchezp) June 15, 2018

Los mejores memes del Portugal-España pic.twitter.com/vV224LgrYP

— Jaqueline Miramontes (@jakiemira77) June 15, 2018

Casillas viendo a De Gea en este momento pic.twitter.com/vsJlooJjAD

— Rolando Sterling (@Rolysterling) June 15, 2018

JAJAJAJAJA pic.twitter.com/yalbLS7P94

— Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) June 15, 2018

QUÉ PARTIDO. #ESP #POR #Rusia2018 pic.twitter.com/xpK4jxpA2O

— Invictos (@InvictosSomos) June 15, 2018

De Gea y Karius pic.twitter.com/cSZQz2CTYY

— La N-1 (@LaBandaDeRacing) June 15, 2018

La esperanza es lo último que se pierde https://t.co/1q7fhit3Yx pic.twitter.com/KN6KQLa7e4

— memedeportes (@memedeportes) June 15, 2018

Los guantes de De Gea pic.twitter.com/JFrqctGkir

— ❤️¡REAL MADRID!❤️ (@madridistasie12) June 15, 2018