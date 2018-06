Lo que necesitas saber sobre el informe de la investigación del correo electrónico de Clinton

(CNN) - El organismo de control interno del Departamento de Justicia emitirá un amplio informe el jueves por la tarde sobre cómo los altos funcionarios federales manejaron la investigación sobre el uso de Hillary Clinton de un servidor privado de correo electrónico mientras era secretaria de Estado.

Tras más de 17 meses de proceso, el reporte, que será hecho público a las 2 p.m. ET, según una fuente familiarizada con el plan, se espera que recorra una serie de eventos clave previos a las elecciones de 2016.

Su intención era aportar un examen no partidista de cómo el Departamento de Justicia y el FBI operaron durante una de las investigaciones más minuciosamente escrutadas en décadas. Pero el efecto práctico de los hallazgos del inspector general Michael Horowitz probablemente ahora arrojará un poco de luz sobre un debate ya acalorado sobre las acciones y motivaciones de la aplicación de la ley que ha continuado a fuego lento a lo largo del Gobierno de Trump.

Esto es lo que necesitas saber.

¿Por qué este informe importa?

El presidente Donald Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que el FBI cometió un error en la investigación del correo electrónico de Clinton. Él sugirió, sin ningún tipo de apoyo fáctico, que la investigación fue "manipulada" a favor de ella.

Horowitz ha dicho que está revisando si las decisiones en la investigación fueron tomadas en base a "consideraciones inapropiadas" pero no está claro cuán profundo él explorará las motivaciones de quienes tomaron las decisiones en el Departamento de Justicia y el FBI.

James Comey y Hillary Clinton

También se espera que Horowitz proporcione una evaluación franca de cómo el exdirector del FBI James Comey ignoró las antiguas normas departamentales en los momentos clave de la investigación de Clinton.

Desde un punto de vista práctico, el "castigo" de Comey por algún reclamo de insubordinación fue hace más o menos un año, después Trump lo despidió. Sin embargo, la justificación original de Trump para echar a Comey (fallar al seguir los protocolos del Departamento de Justicia) rápido se cayó por su propio peso cuando Trump dijo que lo hizo con "esto de Rusia" en su mente.

Más recientemente, el presidente ha expresado la esperanza de que el informe del inspector general reivindique sus instintos sobre Comey.

"¿Cuándo empezará la gente a decir, 'gracias, presidente, por despedir a James Comey'?", tuiteó Trump la semana pasada, después de contar a los reporteros que, cuando el inspector general haga público su informe este jueves, quizá sea "un bonito regalo de cumpleaños".

Las acciones y motivaciones de Comey

El informe revisará la serie de eventos que llevaron a la decisión de Comey en julio de 2016 de anunciar públicamente, sin la aprobación del Departamento de Justicia, que aunque consideró que las acciones de Clinton eran "extremadamente descuidadas", no recomendaría cargos contra ella.

El Departamento de Justicia también avisó a Comey de que su intento —de revelar al Capitolio solo días antes de las elecciones de noviembre de 2016 que los funcionarios del FBI habían recuperado emails adicionales posiblemente relevantes para la investigación sobre Clinton— iría en contra de la política del departamento, y aún así él lo hizo. Comey se ha defendido a sí mismo en su libro y en entrevistas, pero espera a ver cómo el inspector general trata su admisión de que la creencia en que Clinton ganaría las elecciones influyó inconscientemente en sus acciones.

¿Qué hay de la reunión de Loretta Lynch con el expresidente Bill Clinton?

Para estar seguros, Horowitz también analizará un conjunto más amplio de acciones tomadas por antiguos altos funcionarios del Departamento de Justicia.

En medio de la investigación sobre el correo electrónico de Clinton, la entonces fiscal general Loretta Lynch se reunió en privado con el expresidente Bill Clinton durante aproximadamente 30 minutos en una pista de aterrizaje en Arizona.

A medida que pasa el tiempo, Lynch ha dicho que lamentaba el encuentro, pero nunca se retiró formalmente de la investigación, sino que dijo que aceptaría las recomendaciones del personal del Departamento de Justicia y del FBI.

Andrew McCabe, mensajes de texto y filtraciones

El exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe también enfrentará un escrutinio por la aparente demora de un mes entre el momento en que los agentes descubrieron posibles correos electrónicos relacionados con la investigación de Clinton en el ordenador del exrepresentante Anthony Weiner y cuando el FBI finalmente obtuvo una orden de investigación.

MIRA: Mensajes de texto del FBI parecen mostrar que en 2016 se hablaba sobre un fiscal especial para Clinton

Y otros dos altos funcionarios del FBI, Lisa Page y Peter Strzok, han sido criticados por intercambiar comentarios acerca de Trump en sus teléfonos de trabajo, lo que hace que el juicio de Horowitz sobre su conducta sea otro tema a tener en cuenta.

La pareja, que estuvo involucrada en una relación romántica durante un tiempo, ha sido objeto de escrutinio por parte de Trump y sus aliados en el Capitolio, dados sus breves períodos en el equipo del fiscal especial. Page abandonó el FBI en mayo, pero Strzok, dado que ocupa el puesto número 2 en la división de contrainteligencia, permanece en la oficina, ahora en recursos humanos.

Y mientras se espera que las filtraciones del FBI a los medios de comunicación estén bajo revisión, también lo están las denuncias de divulgaciones indebidas del Departamento de Justicia a la campaña de Clinton.

Cuando Horowitz anunció la revisión en enero de 2017, dijo que abordaría las acusaciones de que Peter Kadzik, el exjefe de asuntos legislativos del Departamento de Justicia, dio "información no pública" al presidente de la campaña de Clinton, John Podesta, después de que informes de correos electrónicos robados de WikiLeaks revelaran que Kadzik envió un "aviso" sobre una audiencia en el Congreso en la que probablemente otro funcionario de Justicia sería interrogado sobre el uso del correo electrónico de Clinton.

- Jeremy Herb, de CNN, contribuyó a este reporte.