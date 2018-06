¿Quién es Fernando Hierro, el nuevo entrenador de la Selección Española de Fútbol para el Mundial de Rusia 2018?

(CNN Español) - Fernando Hierro es desde este miércoles el nuevo técnico de la Selección Española de Fútbol (SeFútbol), después del despido fulminante de Julien Lopetegui tras haber firmado como entrenador del Real Madrid sin avisar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"No he tenido ninguna duda y no he podido decir que no porque no me lo perdonaría", dijo tras su nombramiento.

Hierro fue nombrado director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol en noviembre de 2017, cargo que ya había ostentado entre 2007 y 2011, según la web de la RFEF. Durante ese tiempo, la Selección Española de Fútbol vivió algunos de sus mejores años: ganaron la Europa del año 2008 (con Luis Aragonés, ya fallecido, como seleccionador) y el Mundial de 2010, esta vez con Vicente del Bosque al frente.

El jugador es casi una leyenda en el fútbol español, aunque apenas tiene experiencia como entrenador. Él mismo lo reconoció en la rueda de prensa que dio este miércoles anunciando su aceptación del cargo: "Tengo un año de experiencia como entrenador del Real Oviedo, otro como segundo técnico y 30 años de experiencia rodeado del balón", dijo.

-- Hierro: "Tenemos que ser positivos. Aquí no valen las opiniones. Debemos pasar página, ser positivos, pensar en los jugadoresm en la delegación y en lo que representamos"

Nació en Vélez-Málaga (al sur de España) en 1968. El central desarrolló la mayor parte de su carrera en el Real Madrid, equipo con el que disputó más de 600 partidos en 14 años. Con él en la plantilla, el Real Madrid ganó tres Copas de Europa, dos Intercontinentales, una Supercopa de Europa, cinco Ligas de España, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España, según el propio club.

Fernando Hierro en su primer entrenamiento como técnico de la Selección Española de Fútbol este 13 de junio. (Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images)

El Real Madrid lo recuerda como "uno de los mejores defensas de la historia" tanto del club como del fútbol español. De hecho, con el equipo marcó 127 goles, "cifra sorprendente para su posición", indica la biografía de la página web del Real Madrid.

El jugador empezó en las categorías inferiores del Málaga C.F., desde donde saltó al Valladolid en 1987, equipo con el que debutó en la Primera División de la Liga española. Dos años más tarde fue cuando fichó por el Real Madrid, "junto a Manolo Sanchís, Hierro se mostró como un excepcional defensa de gran potencia y enormes cualidades técnicas", recuerda el club.

En 2003 abandonó el Real Madrid y pasó a formar parte del Al-Rayyan qatarí. En 2005, cuando formaba parte del Bolton Wanderers de Inglaterra, anunció su retirada del fútbol profesional.

Su paso por la Selección

Fernando Hierro fue también un incondicional de la Selección Española de Fútbol, con la que jugó 89 partidos y marcó 29 goles, según la RFEF. Participó en los Mundiales de 1990, 1994 (de hecho, fue su gol en un partido frente a Dinamarca el que dio a España el pase a esta cita), 1998 y 2002 y en las Eurocopas de 1996 y 2000. Posee la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, que le fue concedida en 2002.

En los últimos años Fernando Hierro ha sido también manager general del Málaga C.F., equipo al que llegó en 2011 y del que se fue en 2012 por no sentirse "cómodo", según dijo en una rueda de prensa. En 2016 el Real Oviedo anunció su fichaje como entrenador del primer equipo, cargo en el que ha permanecido la temporada.