10 datos curiosos sobre los jugadores del Mundial Rusia 2018

736 jugadores del mundo están contando los minutos para el inicio de la Copa de Mundo en Rusia. Mira aquí algunos datos y cifras sorprendentes de los deportistas que lucharán por un título para su país.

1. El jugador más alto de Rusia 2018

El croata Lovre Kalinic es el jugador más alto del Mundial Rusia 2018. El portero del KAA Gent de Bélgica mide 2,01 metros.

2. El más bajo

Aquí no hay uno, sino 3:

Xherdan Shaqiri de la selección de fútbol de Suiza mide 1,65 metros. Shaquiri, de 26 años, juega en el Stoke City de la Liga Inglesa. Yahya Al-Shehri, de Arabia Saudita, y El panameño Alberto Quintero comparten su estatura.

| 736 jugadores de 32 selecciones del mundo llegaron a Rusia para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA con el fin de conquistar el trofeo más importante del fútbol mundial que se disputará entre el 14 de junio y 15 de julio de 2018. Te presentamos los jugadores más bajos (de menor a mayor estatura) y los más altos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

| Los más bajos (de menor a mayor estatura) | Xherdan Shaqiri de la selección de fútbol de Suiza mide 1,65 metros. Shaquiri, de 26 años, juega en el Stoke City de la Liga Inglesa. (Crédito: Getty Images)

| Yahya Al-Shehri es el jugador más bajo de la selección de Arabia Saudita: mide 1,65 metros. Al-Shehri juega con el Leganés de la primera división de España. (Crédito: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

| El panameño Alberto Quintero mide 1,65 metros. El mediocampista, que se estrena en un Mundial de Fútbol de la FIFA, juega con el Universitario de Lima en Perú. (Crédito: Michael Regan/Getty Images)

| México pone a dos de los jugadores más bajos del Mundial Rusia 2018. El primero de ellos es Javier Aquino, mediocampista de la selección mexicana, que mide 1,66 metros. (Crédito: Manuel Velasquez/Getty Images)

| También por México está Andrés Guardado, el centrocamipista del Real Betis de España, que mide 1,67 metros. (Crédito: Getty Images)

| De Marruecos, llega Mbark Boussoufa (a la derecha), que juega como mediocampista en el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos. Boussoufa mide 1,67 metros. (Crédito: Getty Images)

| Dos argentinos también están entre los más bajos del mundial: Manuel Lanzini, centrocampista de la selección argentina, que mide 1,67 metros… (Crédito: Gabriel Rossi/Getty Images)

| … y el defensa argentino Eduardo Salvio, que mide también 1,67 metros. (Crédito: Gabriel Rossi/Getty Images)

| El centrocampista uruguayo Lucas Torreira (de azul a la izquierda), que milita en la UC Sampodria de Italia, es uno de los más bajos del seleccionado uruguayo. Mide 1,68. (Crédito: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

| El saudí Fahad Al-Muwallad (de verde a la izquierda) mide 1,68 metros. El delantero saudí de 23 años juega para el Levante Unión Deportivo de Valencia, España. (Crédito: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

| Mario Rui (a la derecha de azul), defensa de la selección de Portugal, encabeza la selección de los jugadores más bajos del Mundial. El jugador del Nápoli de Italia mide 1,68 metros. (Crédito: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

| Los más altos (de mayor a menor estatura) | El croata Lovre Kalinic es el jugador más alto del Mundial Rusia 2018. El portero del KAA Gent de Bélgica mide 2,01 metros. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

| El defensa de Dinamarca, Jannik Vestergaard (de rojo a la izquierda), que juega en el Borussia Mönchengladbach de Alemania, mide 2 metros. (Crédito: MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images)

| El defensa de la selección argentina, Federico Fazio (al centro con el número 6), es el latinoamericano más alto del Mundial. Fazio, que juega en el AS Roma, mide 1,99 metros. (Crédito: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

| Thibaut Courtois, de la selección nacional de Bélgica, mide 1,99 metros. El portero belga juega en el Chelsea de Inglaterra. (Crédito: Catherine Ivill/Getty Images)

| Frederik Schram (de negro al centro) de Islandia mide 1,98 metros. Juega como portero del Roskilde, de la primera división de Dinamarca. (Crédito: Ethan Miller/Getty Images)

| El portero Robin Olsen es el jugador más alto de la selección de Suecia: mide 1,98 metros. Olsen juega con el Kobenhavn FC de Dinamarca. (Crédito: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images)

| El belga Koen Casteels (a la izquierda) mide 1,97 metros. El número 13 de la selección nacional de Bélgica juega en el VfL Wolfsburg de Alemania. (Crédito: Franklin/Bongarts/Getty Images)

| El centrocampista francés Steven Zonzi (a la derecha) es el jugador más alto de su equipo con 1,97 metros de estatura. Zonzi juega en el Sevilla FC de España. (Crédito: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images)

| El delantero surcoreano Shinwook Kim tiene mide 1,97 metros. Kim juega en el Jeonbuk Hyundai de Corea del Sur. (Crédito: Getty Images)

| Simeon Nwankwo, delantero de la selección de Nigeria, mide 1,97 metros. Nwankwo, de 26 años, juega en el FC Crotone de la serie A de Italia. (Crédito: Maurizio Lagana/Getty Images)

| La selección de los futbolistas más altos del Mundial la cierra el panameño Alex Rodríguez con 1,97 metros de estatura. Rodríguez juega como portero del San Francisco FC de Panamá. (Crédito: Monika Majer/Getty Images)

3. Los clubes que más jugadores aportan al Mundial

El club con más representantes en el mundial es el Manchester City: un total de 16 de sus jugadores se verán las caras en Rusia 2018, una cifra que es récord en la historia de los mundiales, según destaca el propio equipo en su web. Estos jugarán representando a ocho países: Argentina, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, España y Alemania.

| 10.- Atlético de Madrid. Antoine Griezmann es uno de los nueve jugadores del Atlético de Madrid que irán a Rusia 2018. En la imagen, aplaude tras un partido amistoso entre su selección, la de Francia, y Estados Unidos. (Crédito: JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images)

| 9.- Juventus: Sami Khedira es uno de los nueve jugadores de la Juventus que participará en el Mundial de Rusia 2018. En la imagen, con la Selección de Alemania en un partido amistoso contra Arabia Saudita. (Crédito: Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

| 8.- Bayern Munich. El colombiano James Rodríguez es uno de los 11 internacionales del Bayern de Múnich. En la imagen, al finalizar un partido amistoso entre su selección y la de Egipto. (Crédito: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

| 7.- Manchester United. Marcus Rashford juega en el Manchester United y participará en el Mundial de Fútbol Rusia 2018 con Inglaterra. Es uno de sus 11 internacionales. (Crédito: Alex Livesey/Getty Images)

| 6.- Chelsea FC. Victor Moses es uno de los 12 jugadores del Chelsea F.C. que participarán en el Mundial de Rusia 2018. En la imagen, durante un partido amistoso contra la República Checa. (Crédito: VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images)

| 5.- Tottenham Hotspur. El Tottenham Hotspur es uno de los equipos con mayor número de jugadores internacionales: 12 . Entre ellos está Davinson Sánchez, de Colombia. (Crédito: Aurelien Meunier/Getty Images)

| 4.- Paris Saint-Germain. Kylian MBappe es uno de los 12 internacionales del Paris Saint-Germain. En la imagen, celebrando un gol en un partido amistoso contra Estados Unidos. (Crédito: JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images)

| 3.- F.C. Barcelona. Catorce jugadores del F.C. Barcelona participarán en el Mundial de Rusia 2018. Entre ellos, Lionel Messi con Argentina.

| 2.- Real Madrid. De los 15 internacionales del Real Madrid, seis jugarán con la Selección Española. En la imagen, Sergio Ramos, capitán del conjunto español, en un partido amistoso contra Alemania. (Crédito: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

| 1.- Manchester City+. Sergio Agüero representa a Argentina y es uno de los 16 futbolistas del Manchester City que disputarán el Mundiial de Rusia 2018. En la imagen, en un partido amistoso contra Haití. (Crédito: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

4. Jugará su quinto Mundial

El mexicano Rafael Márquez llegará a Rusia 2018 a jugar su quinta cita mundialista. Así, hará parte de un grupo en el que está su compatriota Antonio Carbajal (1950 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966), el alemán Lothar Matthaus (1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014)

5. Más viejo

El egipcio Essam El-Hadary jugará el Mundial con 45 años y cinco meses, rompiendo el récord del jugador más viejo del Mundial que estableció el colombiano Faryd Mondrago en 2014 a los 43 años.

6. Más joven

El australiano Daniel Arzani, nacido en enero de 1999, llega a Rusia con 19 años y 5 meses. No romperá le récord de Norman Whiteside en España 1982, que con 17 años es el futbolista más joven en la historia de los Mundiales.

7. Más liviano

Tres jugadores en Rusia 2018 pesan 59 kilos: Mbark Boussoufa, de Marruecos; Javier Aquino, de México; y Takashi Inui, de Japón.

| Los más pesados| 11. Alphonse Areola (Francia). Este portero de 25 años llevará el 23 en la camiseta que usará durante Rusia 2018. Perteneciente al Paris Saint-Germain de su país, mide 1,95 metros y pesa 95 kilos. (Crédito: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images)

| Los más pesados | 10. Ahmed Hegazy (Egipto). Defensa de 27 años, Hegazy juega en el West Bromwich inglés. Mide 1,94 metros y pesa 95 kilos. (Crédito: Michael Steele/Getty Images)

| Los más pesados | 9. Yerry Mina (Colombia). Defensa del FC Barcelona, Mina pesa 95 kilos, mide 1,94 metros y llevará el número 13 en su camiseta. (Crédito: Aurelien Meunier/Getty Images)

| Los más pesados | 8. Jack Butland (Inglaterra). Portero del Stoke City, este futbolista de 25 años pesa 96 kilos y mide 1,96 metros. (Crédito: Catherine Ivill/Getty Images)

| Los más pesados | 7. Lovre Kalinic (Croacia). Portero de 29 años, Kalinic juega en el KAA Gent belga. Mide 2,01 metros y pesa 96 kilos. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

| Los más pesados | 6. Skinwook Kim (Corea del Sur). Delantero que juega en el Jeonbuk Hyundai de su país. Mide 1,97 metros, pesa 97 kilos. (Crédito: Chung Sung-Jun/Getty Images)

| Los más pesados | 5. Abdullah Almuaiouf (Arabia Saudita). Portero de 31 años. Pesa 98 kilos y mide 1,78 metros. Juega en el Al Hilal de su país. (Crédito: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

| Los más pesados | 4. Harry Kane (Inglaterra). Delantero del Tottenham Hotspur FC de 24 años. Mide 1,88 metros y pesa, según el registro oficial de la FIFA, 98 kilos. Sin embargo, la Premier League registra al futbolista con un peso de 86 kilos. (Crédito: Catherine Ivill/Getty Images)

| Los más pesados| 3. Harry Maguire (Inglaterra). Defensa del Leicester City de su país. Tiene 25 años, mide 1,93 metros y pesa 98 kilos. (Crédito: Nathan Stirk/Getty Images)

| Los más pesados | 2. Jannik Vestergaard (Dinamarca). Defensa del Borussia Mönchengladbach de Alemanina. Mide 2 metros y pesa 98 kilos. (Crédito: Matej Divizna/Getty Images)

| Los más pesados | 1. Román Torres (Panamá). Este defensa panameño juega en el Seattle Sounders FC (Estados Unidos). Mide 1,88 metros y pesa 99 kilos, según el registro de la FIFA. Sin embargo, la página oficial de su club registra un peso de 88 kg para Torres. (Crédito: Trond Tandberg/Getty Images)

| Los más livianos | 11. Yasir Alsahrani (Arabia Saudita). Defensa del Al Hilal SFC de su país. Tiene 26 años, mide 1,70 metros y pesa 63 kilos. (Crédito: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

| Los más livianos | 10. Alberto Quintero (Panamá). Mediocampista del Club Universitario (Perú). Tiene 30 años, mide 1,65 metros y pesa 62 kilos. (Crédito: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

| Los más livianos | 9. Dries Mertens (Bélgica). Delantero del SSC Napoli (Italia). Tene 31 años, mide 1,69 metros. y pesa 61 kilos. (Crédito: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

| Los más livianos | 8. Joao Moutinho (Portugal). Mediocampista del AS Monaco (Francia). Tiene 31 años, mide 1,70 metros y pesa 61 kilos. (Crédito: Laurence Griffiths/Getty Images)

| Los más livianos | 7. Mohammed Alburayk (Arabia Saudita). Defensa del Al Hilal SFC de su país. Tiene 25 años, mide 1,73 metros y también pesa 61 kilos. (Crédito: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

| Los más livianos | 6. Nahitan Nandez (Uruguay).Jugador del Boca Juniors (Argentina). Con 22 años, este mediocampista mide 1,71 metros y pesa 61 kilos. (Crédito: -/AFP/Getty Images)

| Los más liviano | 5. Lucas Torreira (Uruguay). Mediocampista del UC Sampdoria (Italia). Tiene 22 años, mide Altura: 1,68 metros y pesa 61 kilos. (Crédito: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

| Los más livianos | 4. Jesse Lingard (Inglaterra).También mediocampista. Futbolista del Manchester United FC (Inglaterra), tiene 25 años, mide 1,75 metros y pesa 60 kilos. (Crédito: Catherine Ivill/Getty Images)

| Los más livianos | 3. Takashi Inui (Japón). Mediocampista del SD Eibar (España). Cumplió 30 años este mes, mide 1,66 metros y pesa 59 kilos. (Crédito: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

| Los más livianos | 2. Javier Aquino (México). Mediocampista de 28 años. Juega en el Tigres UANL de su país. Midea 1,66 metros y también pesa 59 kilos. (Crédito: Manuel Velasquez/Getty Images)

| Los más livianos | 1. Mbark Boussoufa (Marruecos). Este mediocampista del club Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, mide 1,67 metros y pesa 59 kilos. (Crédito: ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images)

8. Más pesado

Román Torres, de Panamá, quien juega en el Seattle Sounders FC (Estados Unidos), mide 1,88 metros y pesa 99 kilos, según el registro de la FIFA. Sin embargo, la página oficial de su club registra un peso de 88 kg para Torres.

A raíz de esta cifra proporcionada por la FIFA, algunos periodistas cuestionaron la condición física de Torres, por lo que en plena rueda de prensa el panameño quiso disipar las dudas levantándose la camiseta y enseñando su abdomen

9. Equipo más ganador

Brasil ha levantado la Copa del Mundo en cinco ocasiones: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994, y Corea / Japón 2002

10. El jugador con más anotaciones en equipos de primera división

Este Mundial reúne a dos de los mayores anotadores en la historia del fútbol (en equipos de primera división, es decir con clubes y selecciones nacionales de mayores).

Hasta noviembre de 2017, Cristiano Ronaldo, de Portugal, anotó 373 goles, según el International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) y es en la tabla global el número 12. Lionel Messi, de Argentina, en el lugar 16, ha anotado 361 goles. El primero en la tabla es Ferenc Puskas, que desde 1943 y hasta 1966 anotó 511 goles.