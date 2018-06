Rusia 2018: Los 11 futbolistas más pesados y los más livianos que estarán en el Mundial

(CNN Español) - Entre porteros, defensas mediocampistas y delanteros, serán 736 futbolistas los que pasarán a la historia como participantes del Mundial Rusia 2018. Tras varias preconvocatorias, el lunes pasado la FIFA dio a conocer las respectivas listas oficiales de las 32 selecciones. Cada nombre del deportista, 23 por equipo, iba acompañado —además de su posición en el campo, el número que llevarán en sus camisetas y el club profesional en el que juega— por otro par de datos: su peso y altura respectivos.

¿Cuáles son los futbolistas más pesados y más livianos que estarán en esta Copa del Mundo? Una rápida reunión de todas las listas y un orden por este criterio nos da la respuesta. Escogimos a los 11 deportistas que estarán en Rusia 2018 que cuentan con más kilos y los 11 con los que están al final de la lista, según la información de la FIFA.

Sin embargo, ha habido dos polémicas desde que se emitieron las listas oficiales y están relacionadas con el peso registrado por la FIFA de dos futbolistas: el delantero inglés Harry Kane y el defensa panameño Román Torres.

Conocida la lista oficial, a los medios ingleses les llamó la atención, además de los nombres definitivos, el peso de Harry Kane. El delantero fue registrado con un peso de 98 kilos. Sin embargo, en la página oficial de la Premier League, el jugador del Tottenham Hotspur es registrado con 86 kilos, un peso más adecuado si consideramos su altura: 1,88 m. "Normalmente tengo unos 89 o 90 kilos", ha dicho el jugador, según medios ingleses.

En tanto, Román Torres aparece en la convocatoria oficial de Panamá con un peso de 99 kilos. En el perfil del jugador que aparece en la página oficia de su equipo, el Seattle Sounders FC, su peso registrado es de 88 kilos. Consultado al respecto en una conferencia de prensa este domingo y su respuesta fue levantarse la camiseta y mostrar su estómago.

La FIFA no se ha pronunciado sobre estos pesos aparentemente errados.

Los 11 futbolistas más pesados de Rusia 2018:

11. Alphonse Areola (Francia)

Posición: portero

Club: Paris Saint-Germain FC (Francia)

Fecha de nacimiento: 27/02/1993

Peso: 95 kilos

Altura: 1,95 metros

Número: 23

Grand départ pour la Russie ! @equipedefrance ----✈️---- #fiersdetrebleus pic.twitter.com/UotjGW09G3

— Alphonse Areola (@AreolaOfficiel) June 10, 2018

10. Ahmed Hegazy (Egipto)

Posición: defensa

Club: West Bromwich Albion FC (Inglaterra)

Fecha de nacimiento: 25/01/1991

Peso: 95 kilos

Altura: 1,94 metros

Número: 6

---- pic.twitter.com/fLkRMlCWk7

— Ahmed hegazi (@Hegazi) June 10, 2018

9. Yerry Mina (Colombia)

Posición: defensa

Club: FC Barcelona (España)

Fecha de nacimiento: 23/09/1994

Peso: 95 kilos

Altura: 1,94 metros

Número: 13

-------- “Enormemente orgulloso y feliz de poder representar a mi país por primera vez en un Mundial. Gracias a DIOS por este premio” ---------️-️

A post shared by Yerry Mina (@yerrymina) on Jun 4, 2018 at 12:38pm PDT

8. Jack Butland (Inglaterra)

Posición: portero

Club: Stoke City FC (Inglaterra)

Fecha de nacimiento: 10/03/1993

Peso: 96 kilos

Altura: 1,96 metros

Número: 13

Thanks to all those that supported us tonight @LUFC to finish off our preparations! ---- and big congrats to Popey on the debut, well deserved ---- @England ------ pic.twitter.com/DPL8qvlbk8

— Jack Butland (@JackButland_One) June 7, 2018

7. Lovre Kalinic (Croacia)

Posición: portero

Club: KAA Gent (Bélgica)

Fecha de nacimiento: 3/04/1990

Peso: 96 kilos

Altura: 2,01 metros

Número: 12

----------#win #russia2018 #beproud #croatia #osijek

A post shared by Lovre Kalinić (@lovre_kalinic91) on Jun 9, 2018 at 5:32am PDT

6. Skinwook Kim (Corea del Sur)

Posición: Delantero

Club: Jeonbuk Hyundai (Corea del Sur)

Fecha de nacimiento: 14/04/1988

Peso: 97 kilos

Altura: 1,97 metros

Número: 9

5.Abdullah Almuaiouf (Arabia Saudita)

Posición: portero

Club: Al Hilal SFC (Arabia Saudita)

Fecha de nacimiento: 23/01/1987

Peso: 98 kilos

Altura: 1,78 metros

Número: 1

4. Harry Kane (Inglaterra)

https://www.premierleague.com/players/3960/Harry-Kane/overview

Posición: Delantero

Club: Tottenham Hotspur FC (Inglaterra)

Fecha de nacimiento: 28/07/1993

Peso: 98 kilos

Altura: 1,88 metros

Número: 9

Very happy to sign a new contract with @spursofficial! Looking forward to kicking on again next season. -- #COYS #THFC

A post shared by Harry Kane (@harrykane) on Jun 8, 2018 at 8:59am PDT

3. Harry Maguire (Inglaterra)

https://www.premierleague.com/players/9566/Harry-Maguire/overview

Posición: defensa

Club: Leicester City FC (Inglaterra)

Fecha de nacimiento: 5/03/1993

Peso: 98 kilos

Altura: 1,93 metros

Número: 6

Brilliant atmosphere tonight. Another step closer to Russia. Enjoyable and solid performance from the lads. Thanks for your support. ------ --------------

A post shared by Harry Maguire (@harrymaguire93) on Jun 7, 2018 at 3:51pm PDT

2. Jannik Vestergaard (Dinamarca)

Posición: defensa

Club: VfL Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Fecha de nacimiento: 3/08/1992

Peso: 98 kilos

Altura: 2 metros

Número: 3

Happy and honoured to represent my country at the World Cup ---- #ForDanmark

A post shared by Jannik Vestergaard (@jannikvestergaard) on Jun 5, 2018 at 10:47am PDT

1. Román Torres (Panamá)

Posición: defensa

Club: Seattle Sounders FC (Estados Unidos)

Fecha de nacimiento: 20/03/1986

Peso: 99 kilos

Altura: 1,88 metros

Número: 5

!!Vamos Panamá----!! @FIFAWorldCup #TamosEnRusia ---- @fepafut ---- Bendiciones mi Gente -️---------- pic.twitter.com/e58VQyAstl

— Román Torres (@romantorres05) June 11, 2018

Los 11 futbolistas más ligeros de Rusia 2018:

11. Yasir Alsahrani (Arabia Saudita)

Posición: defensa

Club: Al Hilal SFC (Arabia Saudita)

Fecha de nacimiento: 25/05/1992

Altura: 1,70 metros

Número: 13

Peso: 63 kilos

----

A post shared by Yasser ALShahrani (@iyasser12) on May 25, 2018 at 1:30pm PDT

10. Alberto Quintero (Panamá)

Posición: mediocampista

Club: Universitario (Perú)

Fecha de nacimiento: 18/12/1987

Altura: 1,65 metros

Número: 19

Peso: 62 kilos

Las palabras que busco no existen, por lo agradecido que estoy, con todo el pueblo panameño,cuerpo técnico, mis compañeros, la hinchada del Universitario y en especial mi Familia, me han brindado un apoyo inigualable, de todo corazón un millón de Gracias.Les prometo que volvere más fuerte que nunca. #agradecidoconDios-- #envictoria #bendecido

A post shared by Alberto Abdiel Quintero (@negritime19) on Jun 8, 2018 at 11:11am PDT

9. Dries Mertens (Bélgica)

Posición: delantero

Club: SSC Napoli (Italia)

Fecha de nacimiento: 6/05/1987

Altura: 1,69 metros

Número: 14.

Peso: 61 kilos

When she’s not wearing make-up...

A post shared by Dries Mertens (@driesmertens) on Jun 5, 2018 at 3:56am PDT

8. Joao Moutinho (Portugal)

Posición: mediocampista

Club: AS Monaco (Francia)

Fecha de nacimiento: 8/09/1986

Altura: 1,70 metros

Número: 8

Peso: 61 kilos

7. Mohammed Alburayk (Arabia Saudita)

Posición: defensa

Club: Al Hilal SFC (Arabia Saudita)

Fecha de nacimiento: 15/09/1992

Altura: 1,73 metros

Número: 6

Peso: 61 kilos

6. Nahitan Nandez (Uruguay)

Posición: mediocampista

Club: CA Boca Juniors (Argentina)

Fecha de nacimiento: 28/12/1995

Altura: 1,71 metros

Número: 8.

Peso: 61 kilos

--------

A post shared by Nahitan Nandez (@nahitannandez25) on Jun 3, 2018 at 2:17pm PDT

5. Lucas Torreira (Uruguay)

Posición: mediocampista

Club: UC Sampdoria (Italia)

Fecha de nacimiento: 11/02/1996

Altura: 1,68 metros

Número: 14

Peso: 61 kilos

----

A post shared by Lucas Torreira (@ltorreira34) on Jun 9, 2018 at 4:12pm PDT

4. Jesse Lingard (Inglaterra)

Posición: mediocampista

Club: Manchester United FC (Inglaterra)

Fecha de nacimiento: 15/12/1992

Peso: 60 kilos

Altura: 1,75 metros

Número: 7

❤️❤️❤️ @england ------ #JLingz #ThreeLions

A post shared by JLingz -- (@jesselingard) on Jun 9, 2018 at 4:43am PDT

Mais um treino de preparação com foco já no jogo com a Argélia #conquistaosonho ----

A post shared by joaomoutinho8 (@joaomoutinho8) on Jun 5, 2018 at 12:23pm PDT

3. Takashi Inui (Japón)

Posición: mediocampista

Club: SD Eibar (España)

Fecha de nacimiento: 2/06/1988

Altura: 1,66 metros

Número: 14.

Peso: 59 kilos

順調に回復(--)いい感じ✨やっぱりボール蹴れると嬉しいし、楽しい--✌️ pic.twitter.com/aaUnmj6tUP

— 乾 貴士/Takashi Inui (@takashi73784537) May 28, 2018

2. Javier Aquino (México)

Posición: mediocampista

Club: Tigres UANL (México)

Fecha de nacimiento: 11/02/1990

Altura: 1,66 metros

Número: 20

Peso: 59 kilos

Vamos Mexico ---- #NadaNosDetiene #20 pic.twitter.com/yTmfT6kfyd

— Javier Aquino (@JavierAquino7) June 9, 2018

1. Mbark Boussoufa (Marruecos)

Posición: mediocampista

Club: Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos)

Fecha de nacimiento: 15/08/1984

Altura: 1,67 metros

Número: 14

Peso: 59 kilos

✈️off to russia ---- @julienscussel

A post shared by Mbark Boussoufa (@mbarkboussoufa14) on Jun 9, 2018 at 3:17pm PDT