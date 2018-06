Dennis Rodman llega a Singapur y asegura que espera que la cumbre entre Trump y Kim sea "un éxito"

(CNN) - La exestrella de la NBA Dennis Rodman llegó este lunes a Singapur, donde está previsto que tenga lugar la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong UN, y dijo que esperaba que fuera "un éxito" y que está "feliz por ser parte de esto" porque, dice, lo "merece".

Mientras respondía a una pregunta de CNN poco después de su llegada al aeropuerto de Singapur, Rodman dijo: "Estoy feliz de ser parte de esto porque creo que me lo merezco, creo que traigo conocimiento de muchas cosas sobre todo el mundo".

LEE: Dennis Rodman está "considerando ir a Singapur" para la cumbre entre Trump y Kim... pero el presidente dice que no está invitado

"Creo que Corea del Norte le ha dado a muchas personas la oportunidad de hacer esta convención ahora. Y espero que sea un éxito", agregó.

La exestrella de la NBA añadió que la reunión entre los dos líderes "debería ir bastante bien", pero que "la gente espera demasiado para una primera vez", aunque la "puerta se estaba abriendo".

Rodman no hizo ningún comentario sobre si se reuniría con el presidente Trump o con Kim Jong Un.

Rodman dijo este 7 de junio que está "considerando ir a Singapur" para la próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo su agente a CNN.

Darren Rodman dijo que pese a que está considerando hacer el viaje, "no se han hecho planes ni se han comprado vuelos aún".

El presidente Trump respondió a esto diciendo que Rodman no participará en sus conversaciones con Kim. "Él me gusta. Es un buen tipo. Pero no está invitado", dijo el presidente

- Con información de Justin Solomon, de CNN, desde Singapur.