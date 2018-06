"Fue una traición", dice el principal asesor económico de Trump sobre Trudeau

Washington (CNN) - El jefe de asesores económicos de Donald Trump, Larry Kudlow, acusó el domingo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de socavar a Estados Unidos y sus aliados con comentarios hechos en la cumbre del G7.

"Fue una traición", dijo Kudlow en el programa "State of the Union" de CNN.

Kudlow habló tras la cumbre del G7 del sábado en Canadá. Mientras Trump viajaba desde la cumbre con los aliados de Estados Unidos rumbo a una reunión planeada con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Singapur, él atacó a Trudeau por lo que dijo eran "declaraciones falsas" del primer ministro en una conferencia de prensa y dijo que Estados Unidos no respaldaría la declaración del G7, un documento con prioridades compartidas por el grupo.

En la entrevista del domingo, Kudlow acusó a Trudeau de hacer comentarios para "consumo político doméstico" y causar "un gran perjuicio para todo el G7".

"Él en realidad como que nos apuñaló por la espalda", dijo Kudlow.

El asesor dijo que Estados Unidos había estado en la cumbre negociando "de buena fe" con Trudeau y los otros líderes reunidos, y que Estados Unidos planeaba firmar la declaración hasta la conferencia de Trudeau, que Kudlow calificó de "jugada de novato".

En tanto, Peter Navarro, asesor de comercio del presidente de Estados Unidos, dirigió una serie de comentarios punzantes contra Trudeau en el programa "Fox News Sunday".

"Hay un lugar especial en el infierno para cualquier líder extranjero que se engancha en una diplomacia de mala fe con el presidente Donald J. Trump y luego trata de apuñarlo por la espalda en su camino a la puerta", dijo Navarro. "Y eso es lo que Justin Trudeau mala fe hizo con esa conferencia de prensa. Eso es lo que el débil y deshonesto Trudeau hizo, y eso viene directamente del Air Force One".

Navarro añadió que si bien estas eran sus palabras, ellas reflejaban el "sentimiento que había en el Air Force One". Navarro dijo también que la presencia de Trump en el G7 era una "cortesía" a Trudeau y que el presidente tenía "cosas más grandes en su mesa" en Singapur.

"Le hizo un favor", dijo Navarro. "Incluso estaba dispuesto a firmar esa declaración socialista".

Cuestionado sobre los mordaces comentarios de los asesores de Trump, la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que los aranceles de Trump al acero y aluminio canadiense eran "ilegales e injustificados" y que Canadá no cree en utilizar "ataques falaces" en el escenario internacional.

"Canadá no conduce su diplomacia a través de ataques falaces", dijo Freeland. "No creemos que esa sea una forma útil o productiva de hacer negocios, y tal vez nos abstenemos de ataques falaces en particular cuando se trata de nuestra relación con nuestros aliados".