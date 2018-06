Muere Eunice Gayson, la primera chica Bond

(CNN) - La actriz Eunice Gayson, la primera chica Bond en las películas de James Bond, falleció, de acuerdo con un tuit de la página web de la franquicia. Tenía 90 años.

"Estamos muy tristes de conocer que Eunice Gayson, nuestra primera 'chica Bond', quien interpretó a Sylvia Trench en DR. NO y FROM RUSSIA WITH LOVE ha fallecido", dijeron en el comunicado los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. "Nuestros pensamientos sinceros están con su familia".

La actriz británica falleció el viernes, de acuerdo con su cuenta de Twitter, donde fue calificada como una "dama maravillosa que dejó una impresión duradera en todo el que la conoció. Se le extrañará".

No está claro cómo falleció Gayson.

"Dr. No", estrenada en 1962, fue la película con la que comenzó todo, con Sean Connery como el Agente 007 en la serie basada en las novelas de Ian Fleming sobre el elegante espía británico.