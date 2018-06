Tenía estatus DACA y lo regresaron a México. Tres semanas después fue asesinado

(CNN) - Manuel Antonio Cano Pacheco llegó a Estados Unidos siendo un niño y vivió toda su vida en Des Moines, Iowa, dijo su madre. Había entrado en el programa DACA, asistió a la secundaria y tenía una familia: tres hermanos y un hijo de un año, contó su madre.

Scroll for more content...

"Era muy feliz en Iowa. Es el único hogar que había conocido", dijo la madre. "Amaba la escuela y el fútbol. En sus días sin escuela trabajaba como mecánico".

Pero Cano Pacheco quedó en conflicto con los cambios de las leyes de inmigración en Estados Unidos. El 24 de abril, el joven de 19 años fue enviado de vuelta a México debido a condenas por delitos menores, dijo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Manuel Antonio Cano Pacheco creció en Iowa pero fue enviado de regreso a México donde fue asesinado, dijo su familia.

Tres semanas después murió en un país que apenas conocía.

Fue asesinado en el estado de Zacatecas, adonde se mudó, porque "estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo Juan Verduzco, uno de sus amigos en Iowa, al diario The Des Moines Register. Uno de sus conocidos también fue asesinado, dijo Verduzco.

Cano Pacheco fue enterrado en México, pero su familia no acudió al funeral.

"Toda la familia está devastada", dijo su madre, quien pidió no usar su nombre dado que es indocumentada y teme ser deportada. "Yo casi quería volver a México, pero mis otros hijos no tienen pasaportes y me arriesgaría a no poder regresar. Nunca hemos dejado el país".

No fue una deportación

A Cano Pacheco se le otorgó el estatus de DACA (el programa de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia) y autorización para trabajar en mayo de 2015, dijo en un comunicado Shawn Neudauer, portavoz de ICE.

DACA protege de ser deportados a inmigrantes indocumentados llevados a Estados Unidos cuando niños. Ellos pueden obtener licencias de conducir válidas, inscribirse en la universidad y obtener empleos de forma legal. Pero el programa no les ofrece un camino para obtener la ciudadanía estadounidense o ni siquiera la residencia legal.

En abril de 2017, Cano Pacheco fue arrestado por un cargo menor relacionado con drogas y casi al mismo tiempo fue sentenciado por un segundo delito, dijo ICE. La oficina no dio detalles sobre la naturaleza del segundo caso.

Su estatus DACA se terminó, con lo que la deportación era una posibilidad, dijo ICE. Él fue liberado de la custodia de la oficina tras pagar una fianza, dijo ICE.

Mientras esperaba una audiencia de inmigración, Cano Pacheco fue detenido por conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas y otro delito, dijo ICE.

Neudauer dijo que Cano Pacheco no había sido deportado.

Él optó por una salida voluntaria, lo que significa que no sufriría las sanciones de una deportación formal, como ser impedido para regresar legalmente a Estados Unidos durante un periodo de tiempo, dijo Neudauer.

Él solicitó y le fue otorgada la salida voluntaria el 10 de abril, dijo ICE, y fue devuelto a México por la frontera en Laredo, Texas, el 24 de abril.

La madre de Cano Pacheco dijo que su abogado le recomendó a él que aceptara la salida voluntaria "porque no incluye las mismas sanciones. Él no estaba seguro. Él no quería irse, pero el abogado le metió esa idea en la cabeza. Todos temíamos que pudiera ser asesinado si regresaba".

Manuel Antonio Cano Pacheco en una fotografía con fecha no determinada.

El abogado, Joseph Lopez-Wilson, confirmó que él solicitó la devolución voluntaria ante la corte. Él declinó hacer más comentarios a CNN.

"No conocía a nadie en México"

La madre de Cano Pacheco le dijo a CNN que ella había llevado a su hijo mayor a Estados Unidos cuando este tenía 3 años.

Ellos viajaron a Iowa porque su padre ya estaba ahí, dijo ella. Sus otros hijos, una niña de 13 años y dos niños, de 10 y 12 años, nacieron en Estados Unidos.

El padre de Cano Pacheco, ya fallecido, administraba un taller de automóviles, donde Cano Pacheco pasaba mucho tiempo. Él empezó a acudir a las escuelas públicas de Des Moines en 2006, dijo el portavoz escolar Phil Roeder.

Era padre de un hijo, Danian, ahora de un año, dijo la madre de Cano Pacheco.

"Su novia no quiere atención", dijo la madre. "Está angustiada y alejada y no quiere ser el centro de atención".

Los detalles sobre la muerte de Cano Pacheco son poco claros.

"Él no tenía ningún problema", dijo su madre. "No veo la razón por la que habría sido blanco. Él no conocía a nadie en México. Él ni siquiera conocía a nuestra familia hasta que llegó allá...

"Él salió a la tienda a las 5 p.m. de un viernes. Luego desapareció".

Cano Pacheco fue encontrado muerto el 18 de mayo, dijo el pastor Alejandro Alfaro Santiz, quien encabezó un servicio en memoria de Cano Pacheco en Des Moines.