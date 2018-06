España hace historia con un Gobierno con mayoría de mujeres: ¿podemos hablar de 'Consejo de Ministras'?

(CNN Español) - El nuevo Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, hizo historia al contar con más mujeres que hombres. De hecho, son casi el doble: 11 féminas frente a seis varones (contando al presidente del Gobierno). Con estos números, son muchos los que han puesto sobre la mesa la idoneidad (o no) de hablar de 'Consejo de Ministras' en lugar de Consejo de Ministros.

La novedad en España ha pasado del Gobierno al propio vocabulario, y el debate sobre el lenguaje inclusivo está servido. "Ese recurso induce a confusión al estar el valor genérico del masculino gramatical fuertemente asentado en el sistema lingüístico del español (y de otras lenguas románicas) desde sus orígenes", explicó la Real Academia Española a través de Twitter.

Son decenas los usuarios de esta red social que han preguntado sobre si sería correcto usar el "femenino genérico" si la mayoría de las personas del grupo son mujeres.

"En español, como en otras lenguas próximas, el femenino de los sustantivos que designan persona es el término marcado de la oposición de género, lo que implica que su referencia incluye solo mujeres", fue otra de las respuestas de la institución que vela por el buen uso y unidad de la lengua española.

La visión de la RAE, entonces, es clara: hay que seguir usando el masculino genérico aunque, si lo que se quiere es poner énfasis en la mayoría de mujeres en este caso específico, está la opción (poco recomendable) del desglose: 'Consejo de Ministras y Ministros', ya que "es gramaticalmente aceptable".

Esa fue, de hecho, la fórmula usada por los nuevos miembros del Gobierno de España al prometer sus cargos, que hablaron de "mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros".

Ahora bien, esto es algo gramaticalmente aceptable pero que resulta "artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico", según defiende la propia RAE en una pregunta frecuente en su web en la que argumenta el uso del masculino genérico.

La Fundación del Español Urgente, Fundéu, también defiende mantener el uso del masculino genérico, aunque no se muestra tan tajante como la RAE en cuanto a negar el uso del femenino plural y reconoce como normal que la sociedad pueda entender que esta fórmula del lenguaje "se queda corta" para expresar ciertas realidades, como la del Gobierno de España.

"En Fundéu somos conscientes del poder que tienen las palabras para visibilizar realidades. Por eso, proponemos sistemáticamente las formas en femenino de todos aquellos sustantivos que, sin conculcar las reglas morfológicas, pueden formar su femenino", escribe la Fundación en una entrada a este respecto en su blog.

Así por ejemplo, recuerda que Fundéu defiende el uso del sustantivo 'pilota', que no está recogido en el diccionario. "Pero no podemos llegar allí donde la gramática del español, por ahora, no llega", zanja.

¿Llegará algún día el "femenino genérico"?

La RAE siempre ha explicado que los cambios en la lengua los hacen los ciudadanos. Algo que también ha recordado la Fundéu, que indica que hay ciertos "detonantes que empiezan a impulsar un cambio gramatical en una lengua". Y algo así podría ocurrir con el "femenino genérico".

"Cuando estos usos se generalicen, cuando la mayoría de los hablantes en su día a día, con naturalidad, entiendan que el femenino es más adecuado que el masculino en algunas situaciones y lo empleen así, estaremos ante un fenómeno mayoritario, este uso del femenino será un consenso tácito en la mente de los hablantes", escribe la Fundéu en su blog.

Será entonces cuando la academia de la gramática, como "notaria de la lengua", registrará que el masculino "ya no es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto".

La comunidad en Twitter, consciente o inconsciente de esto, parece haber tomado nota. La etiqueta #ConsejodeMinistras tiene miles de entradas.