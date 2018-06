Las 8 claves del caso de Nahir Galarza, la joven acusada de matar a su novio en Argentina

(CNN Español) - "¡Qué mentirosa, qué mentirosa!" La reacción de Nahir Galarza marcó este lunes la primera jornada del juicio que se le sigue como acusada de matar a su novio Fernando Pastorizzo.

La madre del joven asesinado, Silvia Mantegazza, acababa de declarar ante el tribunal que una vecina le informó cuando aún Fernando Pastorizzo estaba vivo: "Vi cómo la chica le pega a tu hijo y cómo lo maltrata". Fue en ese momento que Nahir salió al cruce desde el banquillo. El proceso se lleva a cabo en Gualeguaychú, Entre Ríos, ciudad ubicada junto a la frontera con Uruguay, apenas a dos horas de Buenos Aires.

Los hechos tuvieron lugar hace cinco meses, justo sobre las fiestas de fin de año:

1 – El asesinato – Según consta en el expediente, Fernando Pastorizzo de 20 años y Nahir Galarza, de 19, eran novios. Circulaban en moto en Gualeguaychú en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando Fernando recibe un disparo por la espalda, cae de la moto boca arriba y recibe dos tiros más en el tórax. Minutos después, un conductor de taxi-remís, Roberto Correa, llama a una ambulancia pidiendo auxilio según declaró a la policía.

2 – Cambios en la declaración de Galarza – La posición de Nahir ante lo sucedido tuvo tres modificaciones. En la mañana del día 29, cuando una comisión policial comunica a la mamá de Fernando la muerte del joven, esta llama a Nahir delante de los funcionarios y le pregunta por su hijo. Nahir responde que lo vio horas antes y que no sabe más. Esa mañana publica en Facebook una foto de ambos en tiempos felices y la leyenda de que nunca lo olvidaría. Por la noche, acompañada por un abogado, se presenta ante la Policía, entrega un arma y reconoce haberlo matado, según consta en el expediente. Durante su primera confesión ante el fiscal, ella muestra cómo cargar el arma y declara que luego de matarlo, caminó hacia su casa y se acostó. El 16 de enero, solicita ampliar su indagatoria y declara que fue un accidente y que el arma se le disparó involuntariamente.

3 – La pistola – Una Browning 9 milímetros semi-automática. Según el informe oficial de la causa, pertenece a Marcelo Galarza, oficial Principal de la Policía de Gualeguaychú, padre de Nahir, y es su arma reglamentaria. La noche del 28 de diciembre, el arma estaba sobre la refrigeradora de la casa de Nahir. La joven sostiene que Fernando llevaba la pistola y que ella se la sacó mientras iban en la moto.

4 – Vínculo enfermizo – Amigos y familiares de ambos llenaron durante las semanas siguientes al hecho las redes sociales con relatos, mensajes y capturas de pantalla que mostraban detalles de una relación nociva entre ellos, con maltrato de ambas partes. Amigos del joven, hoy citados como testigos, refirieron que les había manifestado en los días de Navidad que dejaría a Nahir definitivamente, situación a la que la joven se resistiría. El 25 de diciembre, la pareja protagonizó una pelea ruidosa en la puerta de "Bikini", un local bailable, según confirmó el fiscal de la causa.

5 – La acusación – Los abogados de la acusación representan tanto al padre de Fernando, Gustavo Pastorizzo, como a la madre, Silvia Mantegaza, divorciados. Ambas querellas sostienen que Fernando era un joven normal, de buen carácter, querido por todos, que sufría la obsesiva persecución de su novia y que terminó víctima de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por la alevosía (cree la querella que el crimen podría haber sido planificado, y que no le dio al joven oportunidad de defenderse). Piden cadena perpetua.

6 – La defensa – Los abogados de Nahir basan su defensa en demostrar que, por el contrario, la joven era víctima de violencia de género por parte de Fernando, que no eran ya una pareja (por lo cual no habría agravante de vínculo y Nahir podría salvarse de la prisión perpetua) y que fue un accidente (por lo cual no habría alevosía).

7 – El fiscal – Sergio Rondoni Caffa. Ordenó investigar el teléfono celular de Nahir Galarza. La Dirección de Informática de la Procuración de la provincia de Entre Ríos informó luego que se hallaron 104 mil mensajes en un año entre ambos jóvenes, los cuales fueron grabados y entregados a las querellas y a la defensa de la joven. En marzo, el fiscal solicitó la elevación a juicio. Carátula: "homicidio doblemente agravado por el uso de armas y la relación de pareja". Y desestimó uno de los agravantes.

8 – El juicio – Podría tener unas 9 audiencias, para dar lugar a los más de 80 testigos convocados (50 por las querellas, 30 por la defensa de Nahir). Tres son los jueces: preside Mauricio Derudi y le acompañan Arturo Dumón y Alicia Vivian.