Austria le gana a Alemania rumbo al Mundial (y le da esperanza a los mexicanos)

(CNN Español) - La selección de fútbol de Alemania, vigente campeona del mundo y primer rival de México en Rusia 2018, perdió este sábado ante Austria en un partido de preparación rumbo al Mundial.

Alemania comenzó ganando con un gol de Mesut Ozil al minuto 11, pero los austriacos, que no van al Mundial, dieron la vuelta con dos goles, al minuto 53 y al 69, con lo que amargaron la reaparición del portero alemán Manuel Neuer tras una larga lesión.

El marcador final fue Austria 2 – Alemania 1. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Alemania se enfrentará a México el próximo 17 de junio en el primer partido del Grupo F por el Mundial de Rusia 2018.

La derrota de los alemanes provocó reacciones favorables de los tuiteros en México, que ven mayores posibilidades de conseguir un buen resultado contra el campeón de Brasil 2014 y favorito para repetir el título en este Mundial.

Si Austria puede... pic.twitter.com/2tQ3J1Hszm

— Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) June 2, 2018

#GanamosElMundialSi #Mexico nos da una sorpresa como la que le dio Austria a Alemania el día de hoy... Ámonos recio!! ------

— roshymar (@roshymar) June 2, 2018

Si bien el partido entre Austria y Alemania no dice, ni determina nada, para los nuestros debe ser un aliciente de que si un equipo "inferior" en el papel pudo ganarle a los teutones, entonces nosotros también podemos, se ve difícil, pero como motivación es excelente.

— Mapache Almeyda (@Soothsayerocks) June 2, 2018

Alemania pierde contra Austria y ponen a Neuer (quién está fuera de su nivel por la lesión) de titular. Hay esperanza señores

— don santiago barraza (@mamoncito) June 2, 2018

A alemania se le puede hacer Daño Austria lo confirmo!!

— carlos caballero (@carlinhoj10) June 2, 2018

Si Austria pudo México también --

— Gabriel Antonio (@6769Gabriel) June 2, 2018

Pudo Austria que no pueda México vamos con todo

— Federico (@Federic20415626) June 2, 2018

Austria, con presión alta y asfixiando a Kimmich le pegó 2-1 a Alemania. @DFB_Team NO ha podido ganar NINGUNO de sus últimos 5 partidos:

0-0 vs Inglaterra2-2 vs Francia1-1 vs España 0-1 vs Brasil1-2 vs Austria.

Algo que no pasaba hace 30 años. OJO, no son invencibles. ---- pic.twitter.com/GY4lah1Dbp

— Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) June 2, 2018

-- ¡FINAL! | ---- Austria 2-1 Alemania ----

Venga México si se puede ---- -- pic.twitter.com/GtWhPrakjA

— Analistas (@AnalistasFutbol) June 2, 2018

Alemania rumbo a Rusia 2018:

✗ Perdieron contra Austria. ✗ Perdieron contra Brasil (sin Neymar).✗ Llevan 5 partidos seguidos sin ganar. ✗ No pudieron vencer a Inglaterra, Francia y España. pic.twitter.com/PpE7LlPmls

— Invictos (@InvictosSomos) June 2, 2018