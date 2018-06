Paolo Guerrero en Rusia 2018: la momia, su madre, su amor y 7 datos más que ningún peruano olvidará

(CNN Español) - José Paolo Guerrero Gonzales. Paolo Guerrero para la mayoría, 'El Depredador' para otros, 'El capitán' para los seguidores de la selección peruana, esperó más que cualquier otro peruano para llegar a Rusia 2018. A la agonía de esperar hasta la última fecha de repechaje para saber si Perú sería el último clasificado a la Copa del Mundo, en noviembre de 2017, la incertidumbre del futbolista se prolongó hasta este jueves 31 de mayo.

Los peruanos amantes del fútbol celebraron la clasificación de su país al Mundial, pero el placer no era pleno. El sinsabor de que el delantero sería el gran ausente en el equipo de Ricardo Gareca estaba ahí. El máximo goleador peruano de las recientes Eliminatorias Sudamericanas había dado positivo en un control antidopaje en el partido Argentina-Perú del 5 de octubre y, entre sanciones, ampliaciones de sanción, apelaciones nuevas sentencias y varias instancias, la esperanza iba cediendo paso a la resignación.

La pregunta sobre quién iba a reemplazar a Paolo Guerrero iba dejando de ser descabellada. Sin embargo, este martes, el Tribunal Federal Suizo, la única instancia que podía revertir el castigo al peruano, y la máxima a la que este podía acudir, decidió suspender la última sanción de 14 meses sin jugar que el TAS le había impuesto.

Todo el caso del futbolista, exjugador del Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians y con contrato suspendido en Flamengo, ha sido calificado como una montaña rusa. Y vaya que lo fue: las decisiones de la FIFA, del Tribunal Arbitral Deportivo y hasta del Tribunal Federal Suizo han hecho que diversos medios describan las sensaciones experimentadas en esta historia como las que generan una montaña rusa. ¿Qué hizo que el caso mantenga en vilo a todo un país? Veamos algunas razones.

Paolo Guerrero, celebrando uno de sus goles con la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. (Crédito: FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

Paolo, sobrino de 'Caíco'

Paolo Guerrero pisó llegó a una cancha de fútbol a los pocos meses de nacido. Su tío fue José 'Caíco' González Ganoza, portero del club peruano Alianza Lima y de la selección peruana. De la mano de 'Caíco', el aún bebé Paolo Guerrero era llevado a los partidos como la mascota del club, uno de esos niños que son llevados para las fotos de rigor que los equipos se toman antes del inicio el partido.

'Caíco', que fue parte de la última selección peruana que acudió a un Mundial, en España 82, murió el 8 de diciembre de 1987, en un accidente aéreo en el que también murió todo el equipo titular de Alianza Lima, sus suplentes, su cuerpo técnico, entre otras personas. El avión los llevaba de regreso a Lima, tras haber jugado en Pucallpa, una ciudad en la selva peruana. Murieron 43 personas en total y el único sobreviviente fue el piloto.

La sanción a Paolo Guerrero hubiera roto el sueño de que alguien de su familia volviese a un Mundial, tal como lo hizo su tío Caíco.

Su amigo de infancia

Si Paolo Guerrero tiene un amigo cercano en el fútbol, ese es Jefferson Farfán. Casualmente, son dos de los mejores jugadores de la selección peruana. Ambos juegan juntos desde que eran parte de los equipos juveniles de Alianza Lima y llegar a Rusia 2018 iba a significar cumplir el sueño que tenían desde pequeños.

No puedo creerlo que dolor saber de esta noticia , pero hay que tener FE todos los Peruanos ❤️ que mi hermano va salir de este momento y llegará al mundial . No nos pueden truncar este sueño que teníamos Ptm ...---- fuerzas @guerrero9 ------------ #estamoscontigohermano #fuerzascarajo #tenemosunahistoriajuntos #todoelpaiscontigo #tenmuchaFE #prontojuntosbro #tequieroencantidad-----️--

A post shared by Jefferson Farfan---- (@jefferson_farfan_oficial) on Dec 8, 2017 at 10:17am PST

Cuando se conoció el resultado de la prueba antidopaje con que comenzó el caso de Paolo Guerrero, Farfán publicó un emotivo video con imágenes de los dos de pequeños. "Nadie te va a dejar solo, eres un icono del fútbol mundial y ahora en estos momentos vamos a salir de esta juntos hermano. Recuérdalo siempre, sabes que como siempre, somos un solo puño", se lee en el texto que acompañan las imágenes.

"Dios quiera y podamos cumplir nuestro sueño", le dijo Jefferson Farfán a Paolo Guerrero, horas antes del fallo final que favorecería a este último. Farfán la dio a conocer en una captura de pantalla a una conversación de Whatsapp entre ambos.

El partido dedicado a Paolo

Cuando un futbolista celebra un gol lo suele hacer con los asistentes al estadio, sus compañeros de equipo o el comando técnico, y sonriendo, gritando de felicidad. Cuando Jefferson Farfán anotó el gol en el último y decisivo partido de repechaje lo hizo llorando y mirando al cielo.

Mientras corría, sacó una camiseta con el número 9 en la espalda, la que hubiese vestido Paolo Guerrero de no haber estado sancionado.

Jefferson Farfán, celebrando su gol ante Nueva Zelanda, un homenaje a Paolo Guerrero. (Crédito: LUKA GONZALES/AFP/Getty Images)

El mate de coca

En la prueba antidopaje, a Paolo Guerrero se le halló benzoilecgonina, un metabolito prohibido por la FIFA y que se encuentra en la cocaína. La defensa de Paolo Guerrero se fundamentó en aseverar que el futbolista consumió un té "contaminado" con otro té a base de hoja de coca.

Así, el argumento que ha mantenido Guerrero fue que el dopaje se dio de forma totalmente accidental.

La momia salvadora

En el transcurso del proceso se supo que los abogados de Paolo Guerrero emplearon una momia inca para fundamentar por qué había restos de un metabolito existente en la hoja de coca, un producto de uso milenario en la zona andina.

"La Doncella" es una de las llamadas momias de Llullallaico, en cuyos restos se hallaron rastros del metabolito que se le fue hallado a Guerrero. "Si una momia había mantendio rastros del metabolito pese al paso de siglos, lo mismo había sido posible en el caso de Paolo Guerrero.

No es descabellado decir que una momia llevó al 'Depredador' a Rusia 2018.

Doña Peta

Petronila González es la madre de Paolo Guerrero. En Perú es conocida por aparecer con cierta frecuencia en medios de comunicación y por ser una de las primeras personas a la que se le consulta todo lo relacionado a su famoso hijo. Doña Peta, como los seguidores de su hijo lo conocen, tuvo una defensa ciega del futbolista. Incluso aprovechó la visita del papa Francisco a Perú, en enero de este año, para rezar por el futuro de su hijo.

"Mi hijo está destruido, encerrado en su cuarto llorando porque no acepta que le hayan dejado sin jugar el Mundial", declaró luego de que el TAS aumentara la sanción a 14 meses.

El final feliz tiene una dosis de justicia divina, un 'empujón' celestial que algunos seguidores notaron: el 31 de mayo, el día en que fue suspendida la sanción a Paolo Guerrero, la Iglesia católica celebra el día de Santa Petronila. Según ACI Prensa, Santa Petronila fue una virgen, probablemente martirizada en Roma a finales del siglo I, pero esa es otra historia.

El "apoyo" de Maradona

Diego Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, dedicó un post en Facebook, ahora borrado, a Paolo Guerrero. En él expresaba sus buenos deseos de que haya una solución favorable para el jugador. Sin embargo, no consideraba el argumento de un consumo accidental de una sustancia prohibida, sino de una adicción.

"Si la nueva FIFA condena a aquellos jugadores que hacen feliz a la gente, por haber cometido un error, no deberían sacarle el trabajo, deberían ayudarlo a curarse. Porque esto es una enfermedad. No es cuestión de ponerle una crema. No. Esto es una enfermedad maligna! Yo hace 14 años que dejé la droga. Y si le sirve a Guerrero, aferrarse a sus seres queridos puede ayudarlo a sobrellevar este difícil momento", publicó Maradona.

1 de 16

| Peruanos estuvieron pendientes del caso Paolo Guerrero. (Crédito: Leonardo Fernandez/Getty Images)

2 de 16

| 5 de octubre: Argentina y Perú empatan 0-0Tras el partido jugado en el estadio de La Bombonera, en Buenos Aires, Paolo Guerrero sale sorteado para pasar por una prueba antidopaje. El empate llevaba a Argentina fuera de la zona de clasificación y a Perú con opciones para clasificar a Rusia 2018.(Crédito: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

3 de 16

| 3 de noviembre: FIFA suspende a Paolo Guerrero por 30 díasLa medida, de manera provisional, se dio a conocer junto con el motivo: el delantero y capitán de la selección peruana había dado positivo en la prueba antidopaje a la que fue sometido tras el Argentina-Perú. (Crédito: MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

4 de 16

| 10 de noviembre: Paolo Guerrero habla por primera vezEl jugador del Flamengo de Brasil usó sus cuentas de redes sociales para asegurar su inocencia. “Confío en que la verdad se sabrá y volveré a las canchas”, dijo. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

5 de 16

| 15 de noviembre: Perú clasificó a Rusia 2018. Tras ganar 2-0 a Nueva Zelanda en Lima, la selección peruana de fútbol clasificó a la Copa del Mundo. Su última participación en este tipo de torneos había sido en España 82. Los jugadores peruanos dedicaron el logro a Paolo Guerrero. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

6 de 16

| 30 de noviembre: Paolo Guerrero en el Comité Disciplinario de la FIFALa defensa del futbolista dio distintas evidencias para demostrar que el deportista no se dopó ni ingirió sustancias prohibidas. (Crédito: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

7 de 16

| 4 de diciembre: suspensión ampliadaLa FIFA decide agregar 20 días a la suspensión inicial de 30 días. La medida fue confirmada por Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Crédito: Otto Greule Jr/Getty Images)

8 de 16

| 8 de diciembre: suspensión de un añoEl Comité Disciplinario decidió suspender al jugador peruano Paolo Guerrero por un año. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)

9 de 16

| 20 de diciembre: suspensión reducida a 6 mesesLa FIFA decidió reducir la sanción inicial a la mitad, lo que iba a permitir que Paolo Guerrero pueda jugar en Rusia 2018. Sin embargo, el futbolista apelaría. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

10 de 16

| 3 de mayo: Guerrero en el TAS. Paolo Guerrero participó en audiencia den Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "He dicho todo lo que tenía que decir y ahora hay que esperar la decisión", dijo 'El Depredador' a su salida de la sede judicial. (Crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP/Getty Images)

11 de 16

| 14 de mayo: TAS amplía la sanción a Guerrero. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) amplió la inhabilitación de Paolo Guerrero de 6 a catorce meses. Ello significaba que el jugador se perdería de la Copa del Mundo.

12 de 16

| 15 de mayo: Guerrero vuelve a PerúComo si de un héroe o una estrella de cine se tratase, miles acudieron a aeropuerto de Lima para recibir a Paolo Guerrero. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

13 de 16

| 21 de mayo: rivales de Perú en Rusia 2018 apoyan a Guerrero. Los capitanes de los equipos de Dinamarca, Australia y Francia, rivales de Perú en el grupo C del Mundial, exigieron a las autoridades correspondientes que se permita que Paolo Guerrero juegue con su selección. (Crédito: Getty Images)

14 de 16

| 23 de mayo: protestas y exigenciasEn esos días, miles de personas marcharon en las calles de Lima, apoyando a Paolo Guerrero. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

15 de 16

| 25 de mayo: la última carta de Paolo Guerrero. El futbolista peruano apela al Tribunal Federal Suizo, la única instancia que podía suspender la sanción que le impuso el TAS.

16 de 16

| 25 de mayo: la última carta de Paolo GuerreroPaolo Guerrero apela al Tribunal Federal Suizo, la única instancia que podía suspender la sanción que le impuso el TAS. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Sanciones y apelaciones, idas y venidas

La montaña rusa del caso Paolo Guerrero que terminó este 31 de mayo comenzó con una suspensión inicial de 30 días, ampliación de 20 días adicionales, suspensión de un año, reducción de suspensión a seis meses, ampliación de sanción a 14 meses.

La pregunta que puede surgir es por qué Paolo Guerrero no aceptó seguir tras los seis meses de suspensión. La respuesta la dio uno de sus abogados a CNN: "La defensa continuará luchando por la absolución del jugador en nuevas instancias".

Recibimiento como héroe

En Perú, el cariño a Paolo Guerrero es grande, pero este se manifestó como nunca antes cuando el peruano arribó al aeropuerto de Lima, luego de la última ampliación de la pena. Pocas veces un personaje público ha tenido un recibimiento tan multitudinario como el que experimentó el delantero peruano.

Su amor

Paolo Guerrero tiene una novia, pero este viernes, en su primer entrenamiento con Perú tras la suspensión de su castigo, le declaró su amor a un objeto: un balón de fútbol. "La mayor felicidad que tengo, estar nuevamente en contacto contigo, -. Te amo", dice la leyenda que acompaña una fotografía del delantero a punto de patear el balón oficial que será usado en Rusia 2018.

La mayor felicidad que tengo, estar nuevamente en contacto contigo, -️. Te amo ✍-- #foco

A post shared by Paolo Guerrero (@guerrero9) on Jun 1, 2018 at 11:16am PDT