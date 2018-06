El adiós a Mariano Rajoy: estos son los mejores lapsus que se recuerdan en internet

(CNN Español) – Mariano Rajoy se ha tomado las redes sociales. O, más precisamente: sus lapsus. Tras la noticia de que ya no será el presidente del Gobierno de España –por una moción de censura en el Congreso de los Diputados luego de escándalos de corrupción que sacudieron a su partido– internet decidió decirle adiós. Pero sin asomo alguno de tristeza. Por el contrario, empezó a recordar esas torpezas célebres que Rajoy, literalmente, pronunció.

MIRA: Claves para entender la moción de censura a Rajoy en España

Estos son los mejores lapsus del ahora expresidente de España, que siempre arrancarán un par de carcajadas. ¿Cuál es tu favorito?

1. La claridad de Rajoy sobre los sentimientos

“Somos sentimientos y tenemos seres humanos”, señaló el ahora expresidente en entrevista con un medio local, durante febrero de 2016, después de ser declarado persona non grata en Pontevedra.

2. No hay nada imposible para él… ni siquiera este trabalenguas

“Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si es que lo imposible es posible”, soltó Rajoy el pasado 5 de marzo en la ciudad española Bajadoz, en Extremadura, durante un acto de infraestructuras.

3. Sabe perfectamente cuán españoles son sus ciudadanos

“España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles”. Eso sí no se olvidó de decir “Muchas gracias”, antes de retirarse. Sus palabras ocurrieron en un mitin del Partido Popular en Sevilla, en mayo de 2015.

4. Su inolvidable ¿lección? sobre el alcalde y el vecino

“Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”, pronunció en diciembre de 2015 el entonces presidente del Gobierno de España en Benavente, Zamora.

5. Esta precisión de lo que es mejor para todos… y para él

“Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”. Una frase que pasó a la historia en una moción de censura durante junio de 2017 en el Congreso.

6. El día en que convirtió al grupo separatista vasco ETA en una nación. Y no cualquiera:

“Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza: ETA es una gran nación”, dijo Rajoy en junio de 2007. Aunque, vale aclarar que se corrigió al instante y indicó que se refería a España.

7. El engaño que terminó por confundir

“Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no ha hecho usted, es engañar a la gente”, le dijo en marzo de 2016 Rajoy a Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno de España. Segundos después del error, Rajoy retoma la idea y aclara que no se ha engañado “ni a la gente, ni al rey, ni a esta cámara”.

8. La clase magistral de geografía sobre el norte de África

“Con los cinco países del Sahel: Mauritania, Mali, eh…eh… Chad, Níger, ¿sí?”. Así trastabilló Rajoy durante una rueda de prensa en febrero pasado, cuando anunció que España entregaría más de 100 millones de euros para apoyar la seguridad de la zona del Sahel, que está constituida por Chad, Mali, Burkina Faso, Mauritania y Níger.

9. ¿Subir o bajar los impuestos? Parece que Rajoy no tuvo ningún dilema aquí

“Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo”, aseguró ante el Congreso en julio de 2012, refiriéndose a la necesidad de asumir medidas que no son de su preferencia. Por eso, agregó: “No he cambiado de criterios y no renuncio a bajarlos en cuanto sea posible”.

10. Cuando creyó visitar Cuba y no Perú

Aunque sus palabras aquí son claras y no hay errores, la equivocación es de fondo. "Quiero agradecer al gobierno cubano sus protagonismo y sus contribuciones", señaló Rajoy en enero de 2013 durante un discurso. ¿El problema? Estaba visitando Perú y al que tenía al lado era al entonces presidente de ese país, Ollanta Humala.

11. Si hay algo importante para Rajoy son las máquinas

En marzo de 2016, durante un evento con mujeres emprendedoras Rajoy pronunció un análisis sobre el desarrollo tecnológico que quedó para la posteridad: "Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas".

12. El rey Juan Carlos que solo conoce Rajoy

"Quiero transmitirles los recuerdos de su majestad el rey Felipe VI (...) y también del anterior jefe del estado el rey don Juan Carlos...eh... Segundo", señaló Rajoy en septiembre de 2014, durante su reunión con el presidente de China, Xi Jinping en Beijing. El lapsus es que el rey Juan Carlos es primero.

13. Nadie como Rajoy para acordarse de las fechas especiales

En una conversación informal con la presentadora española Susanna Griso, Rajoy señaló en junio de 2016 que el "último cumpleaños" de su esposa "fue el 27 de abril... y me acordé". Antes las risas de Griso, quien lo corrige y le dice que querrá decir todos los cumpleaños, él remata: "Tiene razón, me he expresado mal, pero no ha tenido tanta importancia porque usted se ha dado cuenta de lo que yo quería decir".