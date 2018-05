"México, el 'otro' equipo de Norteamérica": Sports Illustrated también apoya a la selección para Rusia 2018

(CNN Español) - Javier “El Chicharito” Hernández, Carlos Vela e Hirving Lozano, jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de México, son los protagonistas del último número de la revista Sports Illustrated en su edición previa al Mundial de Rusia 2018.

La mítica revista deportiva celebra con México que ya llega la gran cita del fútbol mundial. Y lo hace recordando que, aunque Estados Unidos se quedó por fuera, México es el "otro" equipo de América del Norte. "¿Será este el año en que ‘El Tri’ supere los octavos de final?", se pregunta la publicación.

La portada es una de las cuatro versiones que la revista ha sacado de cara al Mundial de Rusia 2018. Las otras tres están dedicadas a Egipto, Inglaterra e Islandia.

La Selección Nacional de México, en su cuenta de Twitter, celebró ser una de las protagonistas de esta edición de la revista. "¡Esta portada está soltando fuego!", dijeron en una publicación en la red social.

En su artículo principal en la revista, Sport Illustrated habla de la importancia de la Selección Nacional no solo en su país, sino también en Estados Unidos. Allí, cuenta la publicación, el 'sentimentalismo' del fútbol se contagia a miles de fanáticos estadounidenses y mexicanos, que llenan estadios en ciudades "que esperarías y otras que no", y menciona a Charlotte, Nashville y Seattle.

Además, la revista cuenta que, desde 2010, la selección mexicana ha jugado el doble de veces en territorio estadounidense de lo que lo ha hecho en el mexicano. A su juicio, esto es "una información asombrosa, única y contradictoria que habla del poder de la identidad nacional y de la gran popularidad del equipo que une a la diáspora".

"El equipo nacional de México puede ser el atuendo deportivo más popular en los Estados Unidos", añade la publicación.

Sport Illustrated culmina asegurando que la participación de México, y no de Estados Unidos, en el Mundial de Rusia 2018 podría ser una oportunidad para "reforzar la relación" entre ambos países.