Serena Williams triunfó en su retorno al Abierto de Francia con este traje especial

(CNN) - Serena Williams estuvo lejos de los Grand Slam durante 16 meses, pero dijo que se sentía como "una princesa guerrera" cuando regresó al triunfo en en el Abierto de Francia, este martes.

La tenista de 36 años derrotó a la checa Kristyna Pliskova por 7-6, (7-4) y 6-4 en su primer partido de Grand Slam desde que se convirtió en madre, pero fue su llamativo traje negro lo que acaparó los comentarios.

Riendo mientras hacía referencia a la nación ficticia en el África subsahariana que es el hogar del superhéroe Black Panther (de Marvel Comics), Williams dijo: "Me siento como una guerrera, como una princesa guerrera, tal vez una reina de Wakanda".

"Fue cómodo, siempre vivo en un mundo de fantasía. Siempre quise ser una superhéroe, y es una forma de serlo. Me siento como un superhéroe cuando lo uso", agregó sobre su indumentaria.

El atuendo ceñido también sirve para un propósito serio: ayudando a la circulación sanguínea de la campeona de Grand Slam en 23 ocasiones, tras un parto difícil.

En un artículo de opinión para CNN en febrero, la exnúmero uno del mundo contó cómo casi muere mientras daba a luz a su hija Olympia.

Williams, que dio a luz en septiembre, agregó: "Tuve muchos problemas con mis coágulos de sangre. Dios, no sé cuántos he tenido en los últimos 12 meses. Por lo tanto, definitivamente tiene una pequeña funcionalidad para esto".

Serena Williams, "en el camino correcto"

Aunque es la jugadora más exitosa en la historia de los abiertos, con un ranking de 451 en el mundo, no está clasificada al Roland Garros.

Con 13 aces y levantando su juego cuando estaba en desventaja en un tie-break en el primer set, la estadounidense superó a una jugadora ubicada 381 puestos por encima de ella en el ranking en una hora y 45 minutos. La australiana Ashleigh Barty la espera en la segunda ronda.

En una publicación de Instagram después de su victoria, su primer partido en tierra batida desde la final del Abierto de Francia de 2016, Williams escribió: "¿Un traje ceñido para alguien? Para todas las madres que tuvieron una difícil recuperación después del embarazo, aquí tienes. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. ¡Los amo a todos!"

Serena Williams, que ganó el Abierto de Australia de 2017 al inicio de su embarazo, dijo a los periodistas que sentía que estaba "en el camino correcto".

"He trabajado mucho en la cancha, fuera de la cancha, en la cancha, en la cancha, fuera de la cancha, esa ha sido mi vida", dijo Serena Williams, que llegó al Abierto de Francia con dos derrotas previas y sin partidos de calentamiento en tierra batida.