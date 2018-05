Kim Kardashian visita a la Casa Blanca para discutir la reforma penitenciaria: ¿por qué?

(CNN) –– Kim Kardashian West se reunió en la Casa Blanca con algunos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente de Estados Unidos Donald Trump, para discutir la reforma penitenciaria, según informó una persona cercana a los planes.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó durante una sesión informativa con periodistas el encuentro de Kardashian West, previo a que ocurriera. Sin embargo, la funcionaria no reveló mayores detalles: “Se espera que ella llegue aquí a la Casa Blanca. Puedo confirmar que estará aquí. Los mantendremos informados sobre cualquier reunión que ocurra y cómo se verá”.

Aunque inicialmente no estaba claro si la estrella de reality se reuniría con Trump, una foto publicada por el mandatario en Twitter confirmó su encuentro:

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018

"Gran reunión con @KimKardashian hoy, hablamos de la reforma penitenciaria y de sentencias"

Kardashian West ha abogado por el perdón para una criminal de drogas menores llamada Alice Marie Johnson, quien ha cumplido más de 20 años de prisión.

La reforma penitenciaria ha sido un tema clave para Kushner. A principios de este mes, la Ley del Primer Paso, que está respaldada por la Casa Blanca y busca expandir los programas para los presos, así como permitir mayor reclusiones en el hogar, fue aprobada por la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

Durante las elecciones presidenciales de 2016, Kardashian West dijo que apoyaba a la candidata demócrata Hillary, aunque su esposo, el rapero Kanye West, ha dado muestras de respaldar a Trump.

En 2016, West se reunió con el presidente electo en la Torre Trump de Nueva York. Y el mes pasado, después de publicar una fotografía con el gorro "Make America Great Again” (“Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”), West lanzó una canción defendiendo su elogio al presidente.

La visita de Kardashian West a la Casa Blanca fue reportada inicialmente por Vanity Fair.

Betsy Klein de CNN contribuyó a este informe.