La vedette Zuleyka Montes, ¿la más codiciada?

(CNN Español) –¿Qué hace una vedette a los 72 años de edad al darse cuenta de que ya no tiene futuro y que sus compañeras se encuentran en la misma situación que ella? , Decide recordar los años de oro de su carrera. Así es la historia del personaje Zuleyka Montes

Es una mujer de la noche ‘alegre’ interpretada por la actriz mexicana Alejandra Bogue, quien rinde homenaje a otras vedettes de cabaret en México en un espectáculo de microteatro llamado ‘Zuleyka Montes, la más codiciada’.

Sofisticada, de mucha elegancia y que aún se considerada que sigue vigente y sin fecha de caducidad, este monólogo habla de sus triunfos y de sus fracasos. “A ella le gustaba el burlesque, nunca quiso ser actriz de cine, le gustaba más la vida nocturna y la buena vida”, asegura Alejandra.

En la historia, Zuleyka recorre los mejores momentos de su gloriosa carrera por lo mejores cabarets de la Ciudad de México. En su momento, uno de los más reconocidos y visitados era ‘El Capri’, en el hotel Regis, que quedó destruido en el terremoto de 1985.

La cita para conocer a Zuleyka Montes es todos los sábados hasta el 23 de junio en el Teatro Bellescene de la Ciudad de México, pero nosotros te invitamos a que escuches la entrevista que nos dio Alejandra Bogue, conocida en el ámbito actoral mexicano como 'La Bogue' y puedas conocer un poco más de esta vedette.