Padre del niño que rescató 'Spiderman' en París estaba jugando Pokemon Go cuando ocurrió el incidente

El padre de un niño pequeño rescatado dramáticamente de un balcón de París estaba jugando Pokemon Go cuando ocurrió el incidente.

En una entrevista con BFM TV, afiliado a CNN, el lunes, el fiscal francés Francois Molins dijo que el padre de cuatro años había salido de compras, dejando al niño en casa solo, y comenzó a jugar el videojuego una vez que salió de la tienda.

El niño estaba siendo atendido por su padre en París mientras su madre vivía en la isla de La Reunión, dijo Molins.

El video del rescate se hizo viral el lunes, luego de que el joven migrante maliense Mamoudou Gassama subiera cuatro pisos en el exterior de un edificio de apartamentos para salvar al niño colgando.

Según Molins, el padre, que ahora enfrenta hasta dos años de prisión por abandonar sus responsabilidades parentales, está devastado por las consecuencias de sus acciones.

El presidente Emmanuel Macron invitó a Gassama al Palacio del Elíseo el lunes, donde recibió un certificado y una medalla de oro por realizar un acto de coraje y dedicación.

Gassama le dijo a Macron: "No pensé en eso, subí y Dios me ayudó".

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. Je l’ai également invité à déposer une demande de naturalisation. Car la France est une volonté, et M. GASSAMA a démontré avec engagement qu’il l’avait ! – With Mr Gassama who saved a child’s life on Saturday by climbing 4 floors with his bare hands. I told him that in recognition of his heroic act he would have his papers in order as quickly as possible and that the Paris fire brigade would be keen to welcome him to their ranks. I also invited him to submit a naturalization request because France is built on desire and Mr Gassama’s commitment clearly showed that he has that desire!

Dijo que cuando llegó al apartamento, se asustó y comenzó a temblar.

Macron le preguntó a Gassama cómo estaba el niño cuando fue rescatado. Él respondió: "Lloraba porque estaba herido".

En declaraciones a BFM TV, afiliado de CNN, después del rescate, Gassama dijo que había estado en el vecindario para ver un partido de fútbol en un restaurante local cuando vio la conmoción.

"Me gustan los niños, hubiera odiado verlo lastimado frente a mí. Corrí y busqué soluciones para salvarlo y gracias a Dios escalé la fachada del edificio hacia el balcón", dijo.

El video muestra a los vecinos en un balcón contiguo luchando por llevar al niño a un lugar seguro. Según fuentes judiciales, el padre del niño salió de compras cuando ocurrió el incidente. Él ha sido detenido y debía comparecer frente a un juez el lunes por la mañana.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo en su Twitter oficial el domingo que había llamado a Gassama para agradecerle, felicitando al inmigrante maliense por su acto de valentía.

"Me explicó que había llegado de Mali hace unos meses con el sueño de hacer una vida aquí. Respondí que su acto heroico es un ejemplo para todos los ciudadanos y que la ciudad de París obviamente querrá apoyarlo en sus esfuerzos por establecerse en Francia", publicó en Twitter.