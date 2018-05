Alberto es ahora una depresión subtropical

(CNN) - Alberto tocó tierra como tormenta subtropical en la tarde de este lunes, cerca a Laguna Beach, Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes. En la noche fue degradado a depresión subtropical.

Scroll for more content...

El ciclón continuará su curso hacia el norte trayendo fuertes lluvias a Alabama a través del valle de Tennessee el martes.

Los avisos y alertas de tormentas tropicales han sido descontinuados para las regiones costeras; sin embargo, los avisos y advertencias continúan vigentes dentro del país. La mayor amenaza para el martes es la inundación del llamado mago de la Florida a través del valle de Tennessee. Se pronostica que Alberto degenerará en un mínimo remanente mientras se mueve hacia el valle de Ohio la noche del martes.

MIRA: Florida, Alabama y Mississippi declaran estado de emergencia ante el avance de la tormenta Alberto

El ciclón ya había interrumpido los planes para barbacoas del Día de los Caídos, así como las salidas a la playa en Alabama, Florida y Mississippi, mientras la entonces tormenta se batía en el sureste.

-- Mira dónde está Alberto en este momento

No hubo daños significativos o lesiones graves relacionadas con el ciclón en el condado de Bay, Florida, indicó Valerie Sale de la Oficina de Manejo de Emergencias. Y, añadió, solo se presentaron unos pocos cortes de energía.

La usuaria de Instagram Melody Kay Carroll publicó un video del viento y la lluvia en un estacionamiento de Panama City. Según dijo, "fuertes borrascas a ratos" la mantuvieron adentro.

Thought I would go outside for a run......thought differently once I got outside------heck to the no!!

A post shared by Melody Kay Carroll (@beachdweller14) on May 28, 2018 at 11:01am PDT

Las lluvias y los vientos más fuertes comenzaron a llegar a la costa de Panama City alrededor de las 10 de la mañana, hora local, de este lunes.

Hubo una advertencia de tormenta tropical para la costa norte del Golfo, desde el río Suwannee hasta la frontera entre Mississippi y Alabama, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en su actualización de las 2 p.m., hora del este.

Los tres estados que probablemente soporten la peor parte del fenómeno han comenzado a preparar los estados de emergencia.

El gobernador de Florida Rick Scott emitió una declaración para los 67 condados de su estado. El gobernador de Misisipi, Phil Bryant, autorizó el uso de la Guardia Nacional, señaló su oficina en un comunicado.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey emitió un estado de emergencia para 40 condados, comenzando a las 6 a.m. hora local de este domingo. Ivey activó el centro de operaciones de emergencia del estado mientras que la Guardia Nacional de Alabama activó sus equipos de evacuación de agua alta.

#Alberto spinning just off the NW Florida coast. #alwx pic.twitter.com/VMHijw5mU7

— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) May 28, 2018

Riesgo de inundación repentina

Cuba y el sureste de Estados Unidos, incluida la Florida, están en riesgo de inundaciones repentinas, informó el NHC en su última actualización. También se pueden presentar posibles deslaves en Cuba, añadió la entidad.

Alberto podría traer tormentas aisladas de 50 a 60 centímetros de lluvia al centro de Cuba y hasta 30 centímetros en áreas de Florida en gran parte de Alabama y el oeste de Georgia, dijo el NHC. Los cayos de la Florida y la península de Florida podrían recibir 25 centímetros de lluvia en algunas áreas.

"Lluvias intensas llevarán a un riesgo significativo de inundaciones repentinas en Florida, gran parte de Alabama y el oeste de Georgia esta noche, extendiéndose hacia el norte de Georgia, el oeste de las Carolinas y Tennessee este martes", dijo el NHC.

"La combinación del oleaje y la marea provocará que las áreas normalmente secas cercanas a la costa se inunden con el aumento de las aguas que se desplazan hacia el interior desde la costa", explicó el NHC, con agua que podría alcanzar de 60 centímetros a 1,2 metros sobre el nivel del suelo si el pico ocurre en marea alta.

Hay posibilidad de tornados breves

Es posible que ocurran tornados breves desde el norte de la Florida hacia el centro y sur de Georgia, así como en el sur de Carolina del Sur y el sureste de Alabama.

“Es probable que Alberto se convierta en una depresión subtropical esta noche o en la madrugada de este martes y derive en un mínimo remanente el martes por la tarde", pronosticó el NHC.

Las autoridades de Nueva Orleans instaron a los residentes y a las empresas a "prepararse y mantenerse informados". La principal amenaza proviene de las fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones, dijo el gobierno de la ciudad. Pero también añadió que los fuertes vientos y las marejadas podrían causar problemas.

“Les recomiendo enérgicamente a todos mantenerse a salvo y estar informados”, expresó la alcaldesa LaToya Cantrell en una declaración.

La temporada de huracanes no comienza oficialmente hasta el 1 de junio, pero aparentemente Alberto no respetó la fecha. Se convirtió en una subtropical este viernes, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Una tormenta temprana no necesariamente significa que la temporada de huracanes de este año será tan agitada como la de 2017. Es probable que esta temporada esté “cerca o por encima de lo normal”, de acuerdo al NHC.

Darran Simon de CNN contribuyó a este informe.