Hombre borracho ataca y daña gravemente una de las pinturas más famosas de Rusia

(CNN) - Borracho de vodka, un hombre atacó una de las pinturas más famosas de Rusia con un palo, dañando gravemente la obra de arte.

Scroll for more content...

MIRA: Una aplicación de Google compara tu selfie con una obra de arte

La pintura, "Iván el Terrible y su hijo Iván el 16 de noviembre de 1581", fue creada por Ilya Repin, uno de los artistas más famosos del siglo XIX de Rusia, y se encuentra en la Galería Tretyakov en Moscú. Pintada en 1885, la pieza representa a Iván el Terrible –zar de Rusia de 1547 a 1584– consolando a su hijo después de haberle propinado un golpe mortal en un ataque de ira.

El hombre de 37 años, uno de los últimos visitantes al museo, ingresó justo antes de que el museo cerrara, según un comunicado de la Galería Tretyakov. Armado con un poste de una de las barreras de la pintura, golpeó la vitrina que protege la pieza varias veces.

"La imagen está muy dañada. El lienzo se rompió en tres lugares en la parte central de la imagen de la figura del príncipe. El marco original del artista fue dañado por la caída del vidrio", dijo el museo en un comunicado.

MIRA: Hombre daña parte de las Líneas de Nazca, un enigma arqueológico de 2.000 años

La pintura pudo haber sido muy dañada, pero la cara y las manos de Iván y su hijo quedaron intactas. Los empleados del museo lo detuvieron antes de que pudiera causar más daños a la obra de arte y se lo entregaron a la policía, según la Galería Tretyakov.

La vocera del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk, confirmó el incidente en un comunicado, diciendo que "un hombre había sido arrestado en relación con el deterioro de la pintura. Ha sido acusado de dañar o destruir un objeto de patrimonio cultural".

Los curadores y restauradores del museo llegaron poco después del incidente para evaluar el daño de la pintura. Con la ayuda de destacados especialistas rusos, el museo espera restaurar la pieza.

La televisión estatal mostró imágenes de la policía del sospechoso no identificado, quien dijo que decidió atacar la pintura después de beber vodka en el buffet de la galería.

"Quería irme, pero luego me metí en el buffet y bebí 100 gramos de vodka", dijo. "No bebo vodka y me sentí abrumado por algo".