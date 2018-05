Elecciones en Colombia: así fue la reacción en las redes sociales ante los resultados

(CNN Español) – Más de 19 millones de colombianos salieron este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente y vicepresidente. Y habrá segunda vuelta. El país tendrá que decidir entre los candidatos Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, y Gustavo Petro, de la Coalición Grupo Significativo Colombia Humana y Movimiento MAIS.

El pulso de la contienda también se ha vivido en las redes sociales, a donde los colombianos acudieron para expresar su reacción ante los resultados y la jornada electoral.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó la tranquilidad con el que se desarrollaron los comicios, así como la alta participación de los colombianos:

Las elecciones más seguras, más transparentes, con mayores garantías, más observadas y con el mayor número de electores. ¡Cumplimos! pic.twitter.com/6vstDlVCYx

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 27, 2018

El candidato y exvicepresidente, Humberto de la Calle, reconoció la victoria de Duque y de Petro. También aclaró que si bien su "actividad electoral" termina, seguirá presente "en la discusión política".

Felicito a @IvanDuque y @petrogustavo, quienes han realizado una campaña admirable, donde el diálogo y la voluntad de los colombianos han prevalecido. Los invito a que sean los argumentos, la razón y la esperanza los factores que inclinen la balanza del ganador. #FbLive

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 27, 2018

Por mi parte, doy por terminada toda actividad electoral, no obstante, no renunciaré a mis ideas. Seguiré presente en la discusión política. Mi compromiso con la paz de Colombia se mantiene en pie. #MiVotoEsDeLaCalle

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 27, 2018

Hagamos el juramento perpetuo de defender la paz en Colombia. Muchas gracias a todos.

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 27, 2018

Claudia López, la fórmula vicepresidencial del candidato de centro Sergio Fajardo, publicó en su cuenta de Twitter un agradecimiento a los votantes que apostaron por su proyecto:

¡Gracias Colombia! ¡Gracias Bogotá! Somos la fuerza del afecto, de la esperanza, del trabajo en equipo, de construir sobre lo construido. Hace 1año #CoalicionColombia no existía y hoy tiene el respaldo de 4,6 millones de votantes. Somos presente y somos futuro! Gracias! #SePuede pic.twitter.com/cVQpD6rw4j

— Claudia López (@ClaudiaLopez) May 27, 2018

El actual ministro de Hacienda del país, Mauricio Cárdenas, destacó que esta jornada representó la mayor participación electoral en primera vuelta desde 1991.

Mayor participación electoral en primera vuelta desde que se adoptó en 1991. Bien por Colombia y por nuestra democracia. pic.twitter.com/w2ffg65UyZ

— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) May 27, 2018

Parte de los colombianos, que no respalda a ninguno de los dos candidatos que lideran la mayoría de votos, manifestó su inconformismo y su incertidumbre por lo que pueda ocurrir en la segunda vuelta:

Colombia: un pueblo que se deja convencer del miedo al cambio, al supuesto castrochavismo y del mito de que Colombia será como Venezuela, termina entregándose a los brazos de la extrema derecha. Qué horror!!!!Fin del comunicado.

— Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) May 27, 2018

#YoVotePorFajardo Más de 4.5 millones de personas en Colombia pensaron igual que nosotras y votaron por @sergio_fajardo ¡No ganamos! Pero no perdimos del todo, todavía tenemos la posibilidad de tener un presidente comprometido con la educación y la inclusión.

— Cual Pingüinos (@CualPinguinos) May 27, 2018

El escencario de la segunda vuelta en Colombia está deprimente. Creo que ambos candidatos son peligrosos para el futuro del país.

— Alvaro J Tirado (@MisterTirado) May 27, 2018

No siento a Colombia como mi pais. No puedo hacerlo, me lamenta tanto esta decisión a la que hemos llegado. Un pais donde no podemos pensar los jovenes, donde estamos viviendo en una broma muy pesada

— Lu sad; (@jiminparcero) May 27, 2018

Votar por Duque es decirle adiós a los acuerdos de paz, adiós a una Colombia incluyente, adiós a tener garantías educación publica, adiós a la oportunidad de un sistema de salud que no mate a las personas, ¿todo esto porque le tienen miedo al candidato que representa el cambio?--

— Santiago (@Pachon___) May 27, 2018

Lo mismo que pasó cuando Mockus igualmente candidato del Partido verde, era la mejor opción para Colombia. La única esperanza que me queda es que a comparación del 2010, este año estuvimos mucho más cerca. Será para las próximas y ojalá no sea demasiado tarde.

— Silvilú (@_silvialuciag) May 27, 2018

No lo merecemos, gracias por darnos la posibilidad de una colombia diferente, sin extremismo, sin corrupción, sin ignorancia, gracias, en este país no saben valorarlo, pero si dios quiere en 4 años lo esperamos nuevamente ------ pic.twitter.com/euL0R3mio1

— nana (@zainpirobo) May 27, 2018

Colombia necesita ayuda divina.

— Laura Tussó (@LauTuss) May 27, 2018

Colombia, el país donde aún se está convenciendo a la gente de que la paz es mejor que la guerra. Y más beneficiosa.

— Ian Schnaida (@IanSchnaida) May 27, 2018

Otros manifestaron su preocupación porque Uribe, quien apoya a Duque, vuelva a tener poder en el gobierno del país.

¡FELICIDADES COLOMBIA! desperdiciaron a dos candidatos muy buenos que son fajardo y de la calle, muchas gracias por poner el pais en manos de uribe otra vez, adiós.

— burbuela---- (@powerfullwitch) May 27, 2018

Estamos a un paso de entregarle de nuevo el país a Uribe y se lo estamos entregando en bandeja de oro, que triste colombia.

— Alejandro (@iAlejandroCh) May 27, 2018

Por supuesto, también hubo espacio para la celebración y el análisis entre los partidarios de Duque, quien obtuvo la mayoría de los votos en estos comicios.

Empezando por el equipo del candidato:

Gracias Colombia por creer que si es posible construir el futuro de nuestro país y por darnos su voto de confianza.

¡Vamos por el triunfo en segunda vuelta! pic.twitter.com/GVp7ithPJT

— Duque Presidente 2018 (@EquipoDuque) May 27, 2018

Los resultados electorales muestran una Colombia que quiere unirse para que el emprendimiento, la legalidad y la equidad sean el sendero que nos marque el próximo gobierno. @IvanDuque @MovimientoMIRA #ConMiraDuquePresidente pic.twitter.com/LwAsQ9wR4W

— Carlos Alberto Baena (@Baena) May 27, 2018

Duque les dio una pela sin tener experiencia ni maquinaria y hace seis meses era practicamente desconocido. #colombiadecide #ColombiaElige #EleccionesColombia pic.twitter.com/wWaLkYJ6er

— H A N N A H (@HannahMajem) May 27, 2018

Y así fue la reacción de los partidiarios de Petro:

Aguante, Colombia. Si los votos de Fajardo van a Petro en segunda vuelta, pondremos soñar con una nación cafetera más justa! #PetroPresidente

— RuizTagleLadrónCTM☭ (@ColoColoRebelde) May 27, 2018

#UnidosganaPetro Por una Colombia Humana digna... Petro presidente... ----

— Tato Cardona (@TatoCardona2705) May 27, 2018

Colombianos piensen: No creen que es suficiente con tener polarizado el congreso con el Uribismo , para tener un presidente en cabeza de ese partido ----‍♀️ hay una segunda oportunidad . Vamos por el cambio #PetroPresidente ----

— ALEJANDRA MEJIA (@AlejandraMejia5) May 27, 2018

Tengo ganas de llorar. Por primera vez siento que es posible el cambio, por primera vez veo posible la igualdad, los derechos, la paz.

Por primera vez le pido a quien me lee, que piense en el futuro del país y que le dé la oportunidad al cambio.

Por favor, #PetroPresidente

— Justin Castillo (@Justin_Cats_) May 27, 2018

Una foto muy comentada

Las imágenes de Rodrigo Londoño, también conocido como alias "Timochenko", y quien fuera el comandante de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, votando por primera vez recibió muchos comentarios de usuarios de Twitter.

Muy emocionante ejercer el derecho al voto, por primera vez, producto del camino que decidimos construir con todos los colombianos. La #paz es el camino.#EleccionesPresidenciales2018 pic.twitter.com/Mp7z9I1ANc

— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) May 27, 2018

Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, aseguró que su padre desarmó a Londoño y volvería a hacerlo:

Mi papá desarmó a Timochenko para que votara por 1era vez. Así su popularidad llegue a cero, de seguro lo volvería a hacer. #EleccionesPresidenciales2018 pic.twitter.com/O8713XniDw

— Martin Santos (@MartinSantosR) May 27, 2018

Otros destacaron que era preferible verlo en las urnas y no haciendo la guerra:

Con todos los defectos del proceso y todas las críticas que caben, prefiero ver a Timochenko votando que haciendo la guerra. https://t.co/CBEAlHJwvd

— YolandaRuizRCN (@YolandaRuizRCN) May 27, 2018

Yo no sé ustedes pero a mi me emociona muchísimo ver a Rodrigo Londoño (sí, ya no es Timochenko) votando. Lo prefiero participando en democracia que matando colombianos. Que el innombrable diga lo que quiera, pero yo sí le agradeceré el acuerdo a Santos hasta que muera.

— Sr. Mapache ---- (@iShosholoza) May 27, 2018

No me digan que ver a Timochenko ejercer su derecho al voto no es el acto de paz más grande que se ha visto en el país.

— Fernandita -- (@Feernaaada) May 27, 2018

El voto de @TimoFARC, Timochenko, es un símbolo hermoso del fin de la guerra. Así han culminado los conflictos donde los rebeldes han llegado a acuerdos que permitan avanzar hacia la democracia real y los cambios. Hoy recuerdo a Mandela entre otros y ese bello gesto de grandeza. pic.twitter.com/NzfCw1lrhW

— René Ayala (@reneayalab) May 27, 2018